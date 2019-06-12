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Среда, 12.06.2019
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Деми Роуз потеряла близкого человека: умерла мама модели
Деми Роуз потеряла близкого человека: умерла мама модели

Деми Роуз потеряла близкого человека: умерла мама модели

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Деми Роуз потеряла близкого человека: умерла мама модели
15:46 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Спустя восемь месяцев после смерти отца, Деми Роуз потеряла и мать.

Этим утром 24-летняя модель рассказала в своих Instagram-stories грустные новости о своей маме Кристине.

"Небеса обрели ангела сегодня. Покойся с миром, мамочка", - написала модель.

Модель также опубликовала фотографию двух влюбленных птиц.

Она написала: "Сегодня увидела этих двух любовных птиц на съемочной площадке. Я надеюсь, что это были мама и папа, которые навещали меня".

На момент смерти матери модели было всего 63 года.

Известно, что мать всегда поддерживала ее род деятельности.

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Ранее Кристина говорила в интервью The Daily Star: "Она (Деми) всегда говорила, что не будет обнажаться на камеру, но не потому, что мы говорили ей не делать этого".

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Модель, Знаменитости, Instagram звезд, Деми Роуз.
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