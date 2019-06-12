Деми Роуз потеряла близкого человека: умерла мама модели

Новости шоу бизнеса: Спустя восемь месяцев после смерти отца, Деми Роуз потеряла и мать.

Этим утром 24-летняя модель рассказала в своих Instagram-stories грустные новости о своей маме Кристине.

"Небеса обрели ангела сегодня. Покойся с миром, мамочка", - написала модель.

Модель также опубликовала фотографию двух влюбленных птиц.

Она написала: "Сегодня увидела этих двух любовных птиц на съемочной площадке. Я надеюсь, что это были мама и папа, которые навещали меня".

На момент смерти матери модели было всего 63 года.

Известно, что мать всегда поддерживала ее род деятельности.

Ранее Кристина говорила в интервью The Daily Star: "Она (Деми) всегда говорила, что не будет обнажаться на камеру, но не потому, что мы говорили ей не делать этого".