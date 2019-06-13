Константин Меладзе поделился архивным видео группы "ВИА Гра"

Константин Меладзе, поддавшись ностальгии, опубликовал старое видео группы "ВИА Гра".
Украинская группа "ВИА Гра" — один из самых успешных музыкальных проектов за последнее десятилетие. Он появился в 2000 году в Киеве. Автором всех хитов коллектива является композитор Константин Меладзе. Он же был и генеральным продюсером группы.
Напомним, что сейчас Меладзе женат на экс-участнице "ВИА Гры" Вере Брежневой. Пара регулярно выходит вместе и даже заговорила о пополнении в семье.
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#НОСТАЛЬГИЧЕСКАЯСРЕДА Валерий Меладзе и ВИА Гра - «Океан и три реки» #ВалерийМеладзе #ВИАГра #MeladzeMusic
Золотым составом "ВИА Гры" считается период с 2000 по 2003 год, когда вместе пели Вера Брежнева, Надя Мейхер и Анна Седокова. С ними коллектив переживал самый пик своей карьеры.
Чтобы напомнить о том, как это было, Константин Меладзе опубликовал архивное видео.
"Ностальгическая среда", — подписал видео продюсер.