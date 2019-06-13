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Сестрам Мэри-Кейт и Эшли Олсен - 33: Путь девушек к влиятельным дизайнерам

Сестрам Мэри-Кейт и Эшли Олсен - 33: Путь девушек к влиятельным дизайнерам
13:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Мэри-Кейт и Эшли Олсен большинству из нас запомнились игрой в романтично-семейных фильмах ("Паспорт в Париж", "Двое: я и моя тень", "Мгновения Нью-Йорка").

Знаменитые сестры Мэри-Кейт и Эшли Олсен празднуют сегодня, 13 июня, свои дни рождения. Американским близняшкам исполняется по 33 года. По случаю этого дня мы расскажем о том, как девушки со съемочной площадки оказались в мире нарядов и что сегодня предлагают одеть преданным клиентам.

В 2006 году они ушли из киноиндустрии и решили создать собственную империю одежды.

Идеальная белая футболка 

А все началось с желания Эшли разработать белую футболку, которая была бы простой и удобно носилась. Она протестировала дизайн такой футболки на женщинах разных типов фигуры и заказала ее на текстильной фабрике. Когда желаемое изделие попало в руки, обе сестры загорелись мечтой об авторской линии одежды. И уже 13 лет подряд марка The Row не устает выпускать коллекции, которые "дышат" простотой и универсальностью, что привлекает миллионов модников со всего мира.

Философия одежного детища

В 2019 году бренд сестер Олсен успел одержать победу в номинации "Аксессуары года" от Совета дизайнеров моды Америки. Также этим летом близняшки открывают магазин своей одежды в Лондоне, который станет третьим фирменным (два других расположены в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке). Основная философия дизайнерских изделий Мэри-Кейт и Эшли – это современный минимализм. А во время творения элементов одежды девушки изучают своих заказчиков.

"Одной из наших задач было сделать красивые и качественные вещи, которые бы хорошо сидели на разных фигурах. Мы стараемся разрабатывать дизайн для конкретных клиентов, ведь понимаем, каким является их день, что они хотят в то или иное время года, какую семью имеют и когда путешествуют", – признавались основательницы The Row в интервью для британского Vogue.

Во что одевает The Row? 

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Своим брендом одежды Мэри-Кейт и Эшли Олсен дали возможность одеваться людям не хуже голливудских звезд. Однако сами изделия от близняшек стоят недешево. Да и девушки называют созданные собственноручно вещи "базой люкс". Среди элементов одежды – однотонные пальто и платья-миди, джемперы и свободные брюки, костюмы и сумки. Вся одежда – без принтов, в основном в сером, бежевом, песочном, зеленом и черном цветах. Всю одежду сестры Олсен шьют из хлопка и кожи, в ассортименте есть и шерстяные вещи.

"Мы любим ткани. Бывает, все сводится к тому, что чувствуем их. А также обожаем курировать процессом и открывать для себя винтажные вещи", – рассказывают девушки.

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Знаменитости, День рождения, Дизайнеры, Эшли Олсен, Мэри-Кейт, Мэри-Кейт и Эшли Олсен, 13 июня.
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