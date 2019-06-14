Реальные копии известных персонажей из мультфильмов Disney Большинство из нас в разные моменты жизни мечтали встретить очаровательного принца или прекрасную диснеевскую принцессу. И хотя это невозможно, никто не может запретить нам помечтать еще немножко, глядя на то, как эти реальные люди из мира знаменитостей близки к фантазии. Эта коллекция фотографий поможет воплотить свои мечты в реальность, взглянув на этих реально существующих клонов культовых мультперсонажей, которые заставят задуматься о том, настоящая жизнь или нет.