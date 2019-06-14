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Пятница, 14.06.2019
Реальные копии известных персонажей из мультфильмов Disney
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Реальные копии известных персонажей из мультфильмов Disney

Большинство из нас в разные моменты жизни мечтали встретить очаровательного принца или прекрасную диснеевскую принцессу. И хотя это невозможно, никто не может запретить нам помечтать еще немножко, глядя на то, как эти реальные люди из мира знаменитостей близки к фантазии. Эта коллекция фотографий поможет воплотить свои мечты в реальность, взглянув на этих реально существующих клонов культовых мультперсонажей, которые заставят задуматься о том, настоящая жизнь или нет.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Дисней, Мультфильм, Фотографии, Принцессы, Принцы, Персонажи мультфильма.
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