Супруга Евгения Кошевого удивила сеть пикантными фото

Новости шоу бизнеса: Жена украинского комика Евгения Кошевого опубликовала соблазнительными фото в купальнике.

Артист студии "Квартал 95" Евгений Кошевой известен, как примерный семьянин. Комик уже более 10 лет состоит в счастливом браке на Ксении Кошевой.

Пара сыграла свадьбу в 2007 году и отметила ее в пригороде Киева с близкими родственниками и друзьями. Сейчас они воспитывают двоих дочерей: 11-летнюю Варвару и 4-летнюю Серафиму.

А после рождения двух детей Ксения Кошевая продолжает выглядеть, как девчонка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Может и странно,но танец всегда со мной... Публикация от Ксения Кошевая (@yalta_k) 8 Май 2019 в 11:22 PDT

"Может и странно, но танец всегда со мной…" – написала Кошевая под новой фотографией на личной странице в Instagram.

"Ух ты!!! Какое фото! Какое красивое тело!", "Какая нереальная, аж голова закружилась! Женьке очень повезло с такой женой. Если женщина выглядит так после двух детей, достойна безмерного уважения", "Абсолютно ничего странного. Странно было бы, если бы наоборот" – комментируют поклонники.