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Супруга Евгения Кошевого удивила сеть пикантными фото
Супруга Евгения Кошевого удивила сеть пикантными фото

Супруга Евгения Кошевого удивила сеть пикантными фото

Супруга Евгения Кошевого удивила сеть пикантными фото
13:03 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Жена украинского комика Евгения Кошевого опубликовала соблазнительными фото в купальнике.

Артист студии "Квартал 95" Евгений Кошевой известен, как примерный семьянин. Комик уже более 10 лет состоит в счастливом браке на Ксении Кошевой.

Пара сыграла свадьбу в 2007 году и отметила ее в пригороде Киева с близкими родственниками и друзьями. Сейчас они воспитывают двоих дочерей: 11-летнюю Варвару и 4-летнюю Серафиму.

А после рождения двух детей Ксения Кошевая продолжает выглядеть, как девчонка. 

 
 
 
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Happy time P.S. Или для тех,кто не успел сделать фото от @marta_adamchuk во время Фестиваля #весело

Публикация от Ксения Кошевая (@yalta_k)  

 
 
 
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Может и странно,но танец всегда со мной...

Публикация от Ксения Кошевая (@yalta_k)

Евгений Кошевой поделился романтичными фотографиями

"Может и странно, но танец всегда со мной…" – написала Кошевая под новой фотографией на личной странице в Instagram.

"Ух ты!!! Какое фото! Какое красивое тело!", "Какая нереальная, аж голова закружилась! Женьке очень повезло с такой женой. Если женщина выглядит так после двух детей, достойна безмерного уважения", "Абсолютно ничего странного. Странно было бы, если бы наоборот" – комментируют поклонники.

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Все по теме:

Знаменитости, Квартал-95, Образ, Комик, Евгений Кошевой, Ксения Кошевая, Пикантные фото.
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