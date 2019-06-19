"Огонь": Надя Дорофеева нарвалась на восхищение подписчиков

Новости шоу бизнеса: Солистка группы "Время и Стекло" постоянно балует своих фанатов новыми фотографиями.

В этот раз на своей официальной странице в Instagram Надежда Дорофеева опубликовала новое фото.

"А ты уже видел клип "V I S L O V O"? Видео уже на YouTube канале", - подписала снимок украинская певица.

Напомним, что недавно группа "Время и Стекло" представила публике новый клип на песню "Vislovo". Позитив и Надя аккумулируют вокруг себя героев новой эпохи - Vislovo. Персонаж в неоновом костюме Visboy собрал ярких индивидуальностей, которые видят мир под другим углом: они рубят торты и моются в ванне с колой, бегают на каблуках в полицейской форме и повторяют челлендж #saycheese. Тусовка продолжается в контейнере, который затянул всех героев, чтобы привезти Vislovo во Дворец Спорта к 5 октября.

Поклонники оценили новое фото Надежды: "Вы разорвали всех этим клипом! И надеюсь, концерт VISLOVO порвет весь мир!", "Стареешь, жалко", "Полицейские на каблуках убили. Но почему Лешу на каблуках не поставили? Было бы эстетично", "Как только он вышел, пересматривала без остановки. А ты вообще – отдельный вид искусства".