Лилия Ребрик впервые показала свою младшую сестру

Новости шоу бизнеса: Вчера, 20 июня, вечером Лилия Ребрик опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Украинская телеведущая Лилия Ребрик опубликовала новый снимок с младшей сестрой Юлианой.

Любимица публики солнечная и позитивная Лилия Ребрик работает телеведущей на шоу Ранок з Україною на телеканале Украина. Каждое утро зрители программы встречают с улыбкой любимой знаменитости. Лилия — идеальный пример того, как можно совмещать успешную карьеру на ТВ и семейную жизнь. Телезвезда — мама двоих дочерей и счастливая жена хореографа Андрея Дикого.

На фото телезвезда запечатлена с родной сестрой Юлианой. Подписчики заметили, что если Лилия похожа на маму, то ее младшая сестричка больше — на папу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Sister @yuliana_dicu #сестри Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 20 Июн 2019 в 1:15 PDT

"Sister (сестра — прим. ред.)", — лаконично подписала фото телезвезда.

Поклонники принялись обсуждать новый снимок: "Дуже схожі. Ще не прочитала підпис, а подумала: "Лілія з сестричкою", "Яка Ви молодець. Я Вами захоплююсь", "Такi рiзнi", "Ви схожі на тата а сестра на маму — правда?", "Вы прекрасна", "Класно, коли є сестра чи брат. Щастя вам", "Дуже гарне фото", "Не похожи. День и ночь", "Гарні! Особливо крайня!", "Красиві дівчата!", "Какие вы красивые!".