Скачать
Пятница, 21.06.2019
Полторак: Мы на огонь противника отвечали, отвечаем и будем отвечать
Полторак: Мы на огонь противника отвечали, отвечаем и будем отвечать
В Раду внесен законопроект об ответственности за "кнопкодавство"
В Раду внесен законопроект об ответственности за "кнопкодавство"
Баскетбол: сборная Украины 3х3 разгромила Индонезию на ЧМ-2019
Баскетбол: сборная Украины 3х3 разгромила Индонезию на ЧМ-2019
Дочь Елены Кравец поразила Сеть красотой
Дочь Елены Кравец поразила Сеть красотой

Лилия Ребрик впервые показала свою младшую сестру

Лилия Ребрик впервые показала свою младшую сестру
14:26 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вчера, 20 июня, вечером Лилия Ребрик опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Украинская телеведущая Лилия Ребрик опубликовала новый снимок с младшей сестрой Юлианой.

Любимица публики солнечная и позитивная Лилия Ребрик работает телеведущей на шоу Ранок з Україною на телеканале Украина. Каждое утро зрители программы встречают с улыбкой любимой знаменитости. Лилия — идеальный пример того, как можно совмещать успешную карьеру на ТВ и семейную жизнь. Телезвезда — мама двоих дочерей и счастливая жена хореографа Андрея Дикого.

На фото телезвезда запечатлена с родной сестрой Юлианой. Подписчики заметили, что если Лилия похожа на маму, то ее младшая сестричка больше — на папу. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Sister @yuliana_dicu #сестри

Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

"Sister (сестра — прим. ред.)", — лаконично подписала фото телезвезда. 

Лилия Ребрик поделилась фото с младшей дочкой Полиной

Поклонники принялись обсуждать новый снимок: "Дуже схожі. Ще не прочитала підпис, а подумала: "Лілія з сестричкою", "Яка Ви молодець. Я Вами захоплююсь", "Такi рiзнi", "Ви схожі на тата а сестра на маму — правда?", "Вы прекрасна", "Класно, коли є сестра чи брат. Щастя вам", "Дуже гарне фото", "Не похожи. День и ночь", "Гарні! Особливо крайня!", "Красиві дівчата!", "Какие вы красивые!".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Звезда, Лилия Ребрик, Телезвезда, Сестра Лилии Ребрик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кравчук: Москва заставила провести парад в Киеве после аварии на ЧАЭС
02 Гороскоп на сегодня, 21 июня 2019: все знаки Зодиака
03 В ЦИК поданы документы для регистрации мажоритарщиков от партии "Слуга народа"
04 Киев в ОБСЕ потребовал у Москвы объяснений перевозки грузов на Донбассе
05 Бросаем курить правильно: чего не стоит делать курильщикам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Протесты в Грузии: В ЕС и США призывают к сдержанности
Протесты в Грузии: В ЕС и США призывают к сдержанности
Погода на 21 июня: ГСЧС предупреждает о грозах и шквалах на западе Украины
ГСЧС предупреждает о грозах и шквалах на западе Украины
Суд разрешил Саакашвили участвовать в выборах
Суд разрешил Саакашвили участвовать в выборах
Лилия Ребрик впервые показала свою младшую сестру
Лилия Ребрик впервые показала свою младшую сестру
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь