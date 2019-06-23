Ники Минаж планирует свадьбу: детали

Новости шоу бизнеса: Певица Ники Минаж готовится выйти замуж за бойфренда-насильника.

36-летняя эпатажная певица Ники Минаж призналась в желании и готовности выйти замуж за своего избранника, который указан в базе правонарушителей как сексуальный преступник, 41-летнего Кеннета Петти.

Об этом Ники Минаж сообщила около недели назад в прямом эфире шоу Queen Radio, который состоялся на радиостанции Apple Music's Beats 1. Во время разговора певица назвала своего бойфренда мужем, что очень удивило поклонников, а после этого огорошила новостью о свадьбе. Об этом сообщает иностранное издание Cosmopolitan.

36-летняя Ники Минаж заявила, что получила то, к чему всегда стремилась, а именно – быть счастливой. А потому они с Кеннетом Пэтти получили брачную лицензию. Этот документ им выдали местные органы власти, чем разрешили жениться.

Однако фанатов изрядно насторожила эта новость. Ведь 41-летний Кеннет Петти отмечен в базе преступников как сексуальный правонарушитель. В 1995 году он был осужден за попытку изнасилования первой степени. На то время ему и потерпевшей было по 16 лет. Что интересно, Ники Минаж познакомилась с Кеннетом Петти в таком же возрасте.