"Приходилось петь через боль": Евгения Власова растрогала поклонников

Новости шоу бизнеса: Украинская исполнительница Евгения Власова только сейчас начала возвращаться в шоу-бизнес после болезни, о которой до сих пор предпочитает не рассказывать.

Но о тяжелых испытаниях, что были связаны с ее вокалом, она все же поделилась в сети.

На своей странице в Instagram 41-летняя Власова оставила видеоролик, на котором показала репетицию перед концертом в Херсоне. Она исполняла песни "О тебе" и "Я буду". Но сообщение, которое она оставила под роликом, растрогал всех поклонников.

"Еще 3 месяца назад, занимаясь вокалом, я просто останавливалась и рыдала... Не могла петь, приходилось петь через боль... Теперь я прошу тех, кто сегодня опустил руки по той или иной причине... Дорогу осилит идущий!" - обратилась артистка ко всем, кто нуждается в поддержке.

Что известно о здоровье Евгении Власовой?

В 2010 году певица перенесла тяжелую операцию, связанную с онкологическим заболеванием. Тогда же она надолго исчезла со сцены и в конце ноября 2017-го года снова попала в больницу. Причиной этому стали последствия хирургического вмешательства и химиотерапии, по причине чего звезде сделали четыре сложные операции.

Тогда врачи не давали никаких прогнозов относительно ее здоровья, но после 2 недель лечения Евгения Власова-таки сумела выйти из крайне сложного положения. Сейчас она постепенно возвращается к творчеству и привычной жизни в целом.