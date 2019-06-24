Стильный кожаный костюм из собственной коллекции: Рианна на BET Awards 2019

Новости шоу бизнеса: Популярная певица Рианна пришла на вручение наград BET Awards 2019, состоялось 23 июня в Лос-Анджелесе.

На церемонии награждают исключительно афроамериканцев за достижения в различных сферах деятельности.

Рианну накануне издание Forbes признало самой богатой певицей в мире, состояние популярной певицы оцениваются в 600 миллионов долларов. Интересно то, что высокий заработок принесла ей не только музыкальная карьера, но и дизайнерская.

Для выхода на сцену BET Awards 2019 звезда надела стильный кожаный костюм из собственной коллекции Fenty. Интересным элементом наряда стали вертикальные разрезы на брюках и over-size жакет с поясом, который делает акцент на стройной талии певицы.

Добавим, что награды на премии присуждаются только афроамериканцам за достижения в различных сферах деятельности – от культуры до спорта. В этом году BET Awards прошел ночью, 23 июня.