Настя Каменских очаровала поклонников нежным домашним образом

Новости шоу бизнеса: Селфи Насти Каменских получилось очень милым и домашним.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала фото с собачкой Мими в своем Instagram.

Украинская певица Настя Каменских одна из самых популярных звезд нашего шоу-бизнеса. После свадьбы с продюсером Потапом внимания к ее персоне кажется стало только больше. Поженились Каменских и Потап спустя 13 лет после начала совместной работы. Свадьба состоялась в загородном столичном ресторане, расположенном в Голосеевском районе Киева. На торжестве поприсутствовало большинство звезд украинского шоу бизнеса. После вернувшись с медового месяца, который молодожены провели в теплых краях, артисты сразу отправились на гастроли.

Вчера, 24 июня, в своем Instagram Настя Каменских опубликовала новый снимок. Фото появилось в сторис у певицы и на нем она запечатлена у себя дома со своей собачкой, которую зовут Мими.

Отметим, что после свадьбы Настя и Потап продолжают активную творческую деятельность. Вернувшись после недельного свадебного путешествия, они приступили к своим обычным обязанностям и отправились на концерты в разные города и страны. Однако продюсер признался, что даже в условиях сильной занятости жена продолжает баловать его домашней едой.