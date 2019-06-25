Новая ведущая 10 сезона шоу "Х-фактор": кто заменит Оксану Марченко

Новости шоу бизнеса: 14 сентября в эфире СТБ стартует 10 сезон легендарного вокального шоу "Х-фактор".

Этот сезон будет особенным в истории проекта и соберет на свой день рождения рекордное количество звезд.

Впервые место за столом жюри 2Х-фактора2 займет мировая звезда, итальянский тенор, которому аплодируют самые престижные оперные залы мира и чей гастрольный график расписан на год вперед — Алессандро Сафина.

Вместе с ним судьями праздничного сезона стали: поп-дива украинской сцены Оля Полякова, артист и композитор Андрей Данилко, а также супер популярная красотка, артистка, чье имя прославляет Украину на мировых красных дорожках и премиях, cosmopolitan girl Настя Каменских.

А кто же стал ведущей 10-го сезона всеми любимого проекта «Х-фактор»?

Вести 10-й сезон "Х-фактора" будет известная украинская актриса и телеведущая Даша Трегубова.

Она уже несколько лет является лицом телеканала СТБ и была задействована во многих проектах. В частности, Трегубова выступала в качестве постоянного эксперта проектов "Все буде добре", "Битва экстрасенсов". В 2017 году она вела популярную телепрограмму "В это мгновение год спустя".