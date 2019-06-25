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Новая ведущая 10 сезона шоу "Х-фактор": кто заменит Оксану Марченко

Новая ведущая 10 сезона шоу "Х-фактор": кто заменит Оксану Марченко
21:21 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: 14 сентября в эфире СТБ стартует 10 сезон легендарного вокального шоу "Х-фактор".

Этот сезон будет особенным в истории проекта и соберет на свой день рождения рекордное количество звезд.

Впервые место за столом жюри 2Х-фактора2 займет мировая звезда, итальянский тенор, которому аплодируют самые престижные оперные залы мира и чей гастрольный график расписан на год вперед — Алессандро Сафина.

Вместе с ним судьями праздничного сезона стали: поп-дива украинской сцены Оля Полякова, артист и композитор Андрей Данилко, а также супер популярная красотка, артистка, чье имя прославляет Украину на мировых красных дорожках и премиях, cosmopolitan girl Настя Каменских.

А кто же стал ведущей 10-го сезона всеми любимого проекта «Х-фактор»? 

Вести 10-й сезон "Х-фактора" будет известная украинская актриса и телеведущая Даша Трегубова.

 
 
 
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Цей сезон буде особливим Та збере найбiльшу кiлькiсть зiрок #хфактор#хфактор10

Публикация от Ювiлейний 10 Сезон (@xfaktor10)

Виктор Павлик на "Х-Факторе": участник или судья? 

Она уже несколько лет является лицом телеканала СТБ и была задействована во многих проектах. В частности, Трегубова выступала в качестве постоянного эксперта проектов "Все буде добре", "Битва экстрасенсов". В 2017 году она вела популярную телепрограмму "В это мгновение год спустя".

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Все по теме:

Шоу, Х-фактор, Ведущая, Оксана Марченко, Вокальное шоу, Даша Трегубова, Новая ведущая, Х-фактор 10 сезон.
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