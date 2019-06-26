Ведущая Лилия Ребрик показала фигуру в купальнике

Новости шоу бизнеса: Вчера, 25 июня, Лилия Ребрик опубликовала в своем Instagram новые фото.

Украинская телеведущая Лилия Ребрик опубликовала в своем Instagram новые фото со съемок.

Любимица публики солнечная и позитивная Лилия Ребрик работает телеведущей на шоу Ранок з Україною на телеканале Украина. Каждое утро зрители программы встречают с улыбкой любимой знаменитости. Лилия — идеальный пример того, как можно совмещать успешную карьеру на ТВ и семейную жизнь. Телезвезда — мама двоих дочерей и счастливая жена хореографа Андрея Дикого.

На фото она запечатлена во время съемок в новом проекте. На фотографиях 38-летняя телезвезда предстала перед публикой в белоснежном слитном купальнике, легкой накидке на плечах. в широкополой шляпе и солнцезащитных очках в белой оправе.

"Сьогодні був ще один прекрасний знімальний день в кінопроекті, назва якого ще в таємниці… Коли б я ще дозволила собі покупатися в басейні в розпал робочого дня? Коли б я ще дозволила собі прийти в купальнику та капелюсі на роботу? Тільки в кіно! Тільки в кіно артистки під купальник надягають туфлі на підборах", — написала под фото актриса.

Поклонники принялись нахваливать Лилию Ребрик: " Я обожнюю Вас. Ви супер!", "Правда, очень красиво", "Восхитительная", "Богиня", "Пані, Ви чарівна", "Красуня", "Можно только позавидовать", "Вау! Лилия, какая Вы шикарная".