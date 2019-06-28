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Украинская певица впервые заговорила о наркотиках

Украинская певица впервые заговорила о наркотиках
15:23 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 26 июня Вера Брежнева опубликовала в своем Instagram новый снимок, а в подписи к нему впервые в своих соцсетях заговорила про наркотики.

Украинская певица Вера Брежнева сделала большой пост в Instagram о наркотиках и своему к ним отношению.

Помимо творческой музыкально деятельности артистка также занимается благотворительностью, помогая собирать деньги на лечение онкобольных деток и ВИЧ-позитивных людей. Сама Вера является меценатом и много инвестирует в благотворительную деятельность. При всем при этом, Брежнева успевает выпускать новую музыку и видеоклипы, а также записывать совместный с другими артистами материал.

Так, певица объяснила свое действие тем, что именно в этот день в мире отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Также Брежнева поделилась своим отношением к запрещенным веществам. 

 
 
 
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"СеКС, НАРКОТИКИ и РОК-Н-РОЛЛ" Ничего не имею против рок-н-ролла и секса ( защищенного). А к наркотикам всегда было резко отрицательное отношение. Никогда не пробовала сама, для меня "наркотик" - это моя работа и мой драйв, страсть к жизни. Сегодня 26 июня - Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Я часто встречаюсь с теми, кто стал или был наркозависимым и из-за этого инфицировался ВИЧ. Многие из них - не только продолжают бороться сами, но поддерживают и помогают другим. Да, наркозависимость это болезнь. И как любая другая болезнь, может случиться с каждым. Давайте бороться с болезнью, а не с людьми, которым нужна поддержка и лечение. У каждого из них должна быть возможность избежать ВИЧ и такое же право на лечение, как и у всех остальных. Люблю всем сердцем и поддерживаю. Кто со мной - жду ваших и комментариев.

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

"СеКС, НАРКОТИКИ и РОК-Н-РОЛЛ". Ничего не имею против рок-н-ролла и секса ( защищенного). А к наркотикам всегда было резко отрицательное отношение. Никогда не пробовала сама, для меня "наркотик" — это моя работа и мой драйв, страсть к жизни. Сегодня 26 июня — Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Я часто встречаюсь с теми, кто стал или был наркозависимым и из-за этого инфицировался ВИЧ. Многие из них — не только продолжают бороться сами, но поддерживают и помогают другим. Да, наркозависимость это болезнь. И как любая другая болезнь, может случиться с каждым. Давайте бороться с болезнью, а не с людьми, которым нужна поддержка и лечение. У каждого из них должна быть возможность избежать ВИЧ и такое же право на лечение, как и у всех остальных. Люблю всем сердцем и поддерживаю", — написала артистка.

Вера Брежнева шокировала неожиданной выходкой в новом видео

Как сообщалось ранее, В своем Instagram певица рассказала о новинке поклонникам, опубликовав отрывок из песни. В посте она рассказала, что авторами слов ее новой композиции являются ее муж Константин Меладзе и украинская блоггерша и певица Jerry Heil.

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Наркотики, Вера Брежнева, Знаменитости, Звезда, Певица, Украинская певица.
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