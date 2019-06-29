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"Выступали под таблетками": Даша Астафьева рассказала что употребляет на концертах

"Выступали под таблетками": Даша Астафьева рассказала что употребляет на концертах
14:29 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Популярная украинская певица, актриса и секс-символ Даша Астафьева часто делится с фанатами в Instagram фотографиями из жизни и различных выходов в свет.

Новый пост Даши в Instagram вызвал множество вопросов.

Артистка обожает эротические фотосессии, результаты которых с радостью показывает своим подписчикам в Сети.

На этот раз девушка призналась, что ей приходиться пить таблетки от укачивания вовремя выступлений, хотя причину 33-летняя Даша не назвала. Оставила эту загадку для своих подписчиков. 

 
 
 
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Выступали под таблетками. От укачивания Кто отгадает почему? Фото: Андрей Шарапа

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

Даша Астафьева примерила образ скромницы

Выступали под таблетками. От укачивания Кто отгадает почему? — подписала фото Астафьева.

Подписчики выдвинули версию о том, что Даша находится в интересном положении, поэтому ей приходиться прибегать к таким методам. В любом случае, ответ на этот вопрос знает только сама Астафьева.

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Даша Астафьева, Знаменитости, Концерты, Артистка.
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