"Выступали под таблетками": Даша Астафьева рассказала что употребляет на концертах

Новый пост Даши в Instagram вызвал множество вопросов.
Артистка обожает эротические фотосессии, результаты которых с радостью показывает своим подписчикам в Сети.
На этот раз девушка призналась, что ей приходиться пить таблетки от укачивания вовремя выступлений, хотя причину 33-летняя Даша не назвала. Оставила эту загадку для своих подписчиков.
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Выступали под таблетками. От укачивания Кто отгадает почему? Фото: Андрей Шарапа
Выступали под таблетками. От укачивания Кто отгадает почему? — подписала фото Астафьева.
Подписчики выдвинули версию о том, что Даша находится в интересном положении, поэтому ей приходиться прибегать к таким методам. В любом случае, ответ на этот вопрос знает только сама Астафьева.