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Нежность: Тина Кароль поделилась трогательным видео с сыном

Нежность: Тина Кароль поделилась трогательным видео с сыном
22:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Тина Кароль опубликовала волшебное видео, на котором предстала со своим потомком.

Ролик появился в Instagram-Stories Тины Кароль и мгновенно оказался на странице поклонников певицы.

На кадрах артистка показала, насколько вырос ее 10-летний сын. Тина Кароль станцевала с Вениамином танец посреди ресторана, а мальчик при этом нежно прижался к своей звездной мамочке.

"Мужчина моей мечты", – нежно подписала видео Тина Кароль.

 
 
 
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«Мужчина моей мечты» —Тина Кароль #тинакароль

Допис, поширений Тина Кароль (@tinakarol_fantina)

Такая идиллия в ресторане растрогала всех поклонников украинской поп-дивы. Они с восторгом написали, что так выглядит "мамин клад" и счастье.

Как известно, 10-летний Вениамин учится в одной из престижных школ Великобритании – Repton Preparatory School. Вероятно, видео Тина Кароль сняла во время празднования окончания учебного года.

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Сама певица старается все чаще приезжать в Лондон, где проводит свободное время с отпрыском. Кроме этого, мальчик проводит со своей звездной мамочкой не только большие религиозные праздники, но и все каникулы, поддерживая ее даже во время съемок.

В сети Тина Кароль любит показывать совместные кадры с ребенком и кичится его талантами. В частности, 10-летний Вениамин прекрасно играет на пианино, поэтому, возможно, когда-нибудь тоже станет частью отечественного шоу-бизнеса.

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Тина Кароль, Знаменитости, Звезды, Певица, Украинская певица, Instagram звезд.
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