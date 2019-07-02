Нежность: Тина Кароль поделилась трогательным видео с сыном

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Тина Кароль опубликовала волшебное видео, на котором предстала со своим потомком.

Ролик появился в Instagram-Stories Тины Кароль и мгновенно оказался на странице поклонников певицы.

На кадрах артистка показала, насколько вырос ее 10-летний сын. Тина Кароль станцевала с Вениамином танец посреди ресторана, а мальчик при этом нежно прижался к своей звездной мамочке.

"Мужчина моей мечты", – нежно подписала видео Тина Кароль.

Переглянути цей допис в Instagram «Мужчина моей мечты» —Тина Кароль #тинакароль Допис, поширений Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 1 Лип 2019 р. о 12:13 PDT

Такая идиллия в ресторане растрогала всех поклонников украинской поп-дивы. Они с восторгом написали, что так выглядит "мамин клад" и счастье.

Как известно, 10-летний Вениамин учится в одной из престижных школ Великобритании – Repton Preparatory School. Вероятно, видео Тина Кароль сняла во время празднования окончания учебного года.

Сама певица старается все чаще приезжать в Лондон, где проводит свободное время с отпрыском. Кроме этого, мальчик проводит со своей звездной мамочкой не только большие религиозные праздники, но и все каникулы, поддерживая ее даже во время съемок.

В сети Тина Кароль любит показывать совместные кадры с ребенком и кичится его талантами. В частности, 10-летний Вениамин прекрасно играет на пианино, поэтому, возможно, когда-нибудь тоже станет частью отечественного шоу-бизнеса.