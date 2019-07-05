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Украинский музыкант Дзидзьо впервые показал свою Музу

Украинский музыкант Дзидзьо впервые показал свою Музу
08:54 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На днях в своем Instagram украинский музыкант поделился новым снимком.

Украинский певец Дзидзьо — один из самых ярких представителей отечественного шоу бизнеса. Помимо того, что музыкант пишет музыку и выступает с масштабными шоу на самых больших площадках страны, он еще и снимается в кино. Так, недавно в прокат вышел фильм Свингеры 2, в котором эпатажный исполнитель появился в образе секс-гуру жены главного героя. Также отметим, что в Instagram у Дзидзьо более миллиона подписчиков.

Сейчас артист сражается за победу со своей командой в шоу Голос. Діти.

На фото запечатлена муза коллектива DZIDZIO — Надежда. На фото зритель увидел светловолосую девушку, которая периодически появляется с Михаилом Хомой (Дзидзьо — прим. ред.) на интервью и мероприятиях. В целом про нее мало, что известно, но Instagram вдохновительницы бэнда пестрит фото с мероприятий и кадров с охапками букетов. 

 
 
 
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В @dzidziomuse сьогодні День Народження Вітаю, вітаю Будь здорова, багата, мудра, щаслива - завжди посміхайся Люблю тебе #happybirthday

Публикация от DZIDZIO (@dzidzio)

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"В Музи Дзидзьо сьогодні День Народження. Вітаю, вітаю. Будь здорова, багата, мудра, щаслива — завжди посміхайся. Люблю тебе", — написал артист.

Поклонники принялись обсуждать новое фото: "Цвет волос нужно срочно изменить", "Чому вона така жовта?", "А хто вона йому приходиця?", "Кого поздравлять", "О баба Дзідзі", "Барбі".

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Знаменитости, Музыкант, Муза, Дзидзьо, Украинский музыкант.
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