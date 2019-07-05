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Бразильская супермодель Изабель Гулар показала сексуальные фото с отдыха

Бразильская супермодель Изабель Гулар показала сексуальные фото с отдыха
09:39 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Кадры, которые она опубликовала на своей странице в Instagram, подчеркивают каждое достоинство ее фигуры.

Известная бразильская супермодель Изабель Гулар ярко подтверждает слухи о горячей крови ее нации. Соблазнительная и сексапильная "ангел" Victoria's Secret в отпуске не только наслаждается солнечным отдыхом, но и хвастается своей идеальной фигурой.

Около недели назад в сети появились горячие фото Изабель Гулар и ее возлюбленного, которых папарацци зафиксировали на территории отеля. На фотографиях сложно не заметить стройность бразильской модели.

На обнародованных фото Изабель Гулар позирует в ярко-оранжевом купальнике рядом с большим бассейном. Она, опираясь на руки, опустила голову назад, тем самым визуально еще больше удлинила свое стройное тело с бронзовым загаром. 

 
 
 
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Life is better in a bikini Take 1 #greece #summer #vacation #mykonos

Публикация от Izabel Goulart (@izabelgoulart)

Украинская модель приняла участие в показе новой коллекции Giorgio Armani

На другом фото модель прыгает в бассейн, погрузившись головой. В кадр попали только ее длинные ноги и тонкая талия.

Как сообщалось ранее, немало дизайнеров и легендарных брендов уже успели представить свои новые коллекции, а ведущие модели мира прошагали по подиуму. На показе была замечена и украинская топ-манекенщица Ирина Кравченко.

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Все по теме:

Отдых, Знаменитости, Отпуск, супермодель, Изабель Гулар, Бразильская супермодель.
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