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Никита Добрынин взбудоражили Сеть постельным фото

Никита Добрынин взбудоражили Сеть постельным фото
11:06 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: А сегодня, 4 июля, пара из "Холостяка" поделилась очень личным фото.

Недавно состоялся финал 9 сезона романтического реалити "Холостяк", в котором Никита Добрынин сделал свой выбор. Избранницей героя стала 20-летняя киевлянка Даша Квиткова. Юная парикмахерка с первого свидания покорила сердце холостяка и телезрителей.

После проекта пара осталась вместе, чем безумно обрадовала поклонников. Этой радостной новостью Никита и Даша поделились со зрителями в пост-шоу "Как выйти замуж".

Кстати, недавно пара даже переехала в новую квартиру, где живет вместе и потихоньку обустраивает семейное гнездышко. Кто знает, чем завершиться их любовная история? 

Снимок был сделан влюбленными прямо в постели. Даша нежно держит Никиту за руку, а тот позирует с обнаженным торсом на кровати. 

Как романтично: Никита Добрынин и Даша Квиткова поделились очень теплым видео

"Сейчас можем и до обеда проваляться в постели, а порою и в семь утра проснуться, чтоб скорее приготовить завтрак", — подписал кадр Добрынин.

В Сети принялись бурно обсуждать провокационную фотографию на странице экс-"Холостяка".

"Вы очень красивая пара любви вам огромной и взаимопонимания", "Ребят!… Вы такие классные… Если чувства прочны — берегите друг дружку…", "Если в ближайшее время не поженятся то невеста упорхнет, такое вот мнение. Надеюсь что я ошибаюсь….", "Лучшая пара)", "Ну можно и до обеда поваляться, если выходной или ненормированный график работы", "Такие классные", "Внезапно стало очень жарко", — пишут в комментариях.

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Знаменитости, Холостяк, Фото, Никита Добрынин, Экс-Холостяк.
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