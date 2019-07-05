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Неделя моды в Париже: Никки Рид побывала на показе Elie Saab

Неделя моды в Париже: Никки Рид побывала на показе Elie Saab
18:07 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Никки Рид, как и многие другие голливудские знаменитости, сейчас проводит время в Париже, посещая различные показы в рамках Недели моды.

Пару дней назад она вышла в свет в обществе супруга Йена Сомерхолдера, чтобы увидеть новую коллекцию Armani, а теперь показала себя во всей красе на показе Elie Saab Haute Couture.

В этот раз 31-летняя Никки Рид позировала фотографам в одиночестве. Если в свой прошлый публичный выход звезда сделала акцент на интересные аксессуары, то в этот раз она предпочла оценить коллекцию Эли Сааба в двухцветном платье с цветочной вышивкой на груди. Компанию Рид в первом ряду составили реалити-звезда Оливия Палермо и актриса Ларсен Томпсон.

В Instagram-аккаунте Никки вновь продемонстрировала подписчикам модный образ, а также отдала дань Эли Саабу и Джорджио Армани и поблагодарила их за прекрасно проведенное время на их модных показах.

 
 
 
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@eliesaabworld thank you for making dreams come true

Допис, поширений Nikki Reed (@nikkireed)

Особую признательность звезда "Сумерек" выразила Жану Полю Готье. Рид опубликовала фото с одним из его нарядов и написала: "Какой великолепный способ продемонстрировать красоту животного без использования натурального меха. Спасибо за новый подход к моде".

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Для Никки это имеет огромное значение, поскольку актриса уделяет много внимания борьбе против жестокого обращения с животными и загрязнения окружающей среды.

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Париж, Знаменитости, Неделя моды, Актриса, Звезды, Показ, Никки Рид, Instagram звезд.
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