Неделя моды в Париже: Никки Рид побывала на показе Elie Saab

Новости шоу бизнеса: Никки Рид, как и многие другие голливудские знаменитости, сейчас проводит время в Париже, посещая различные показы в рамках Недели моды.

Пару дней назад она вышла в свет в обществе супруга Йена Сомерхолдера, чтобы увидеть новую коллекцию Armani, а теперь показала себя во всей красе на показе Elie Saab Haute Couture.

В этот раз 31-летняя Никки Рид позировала фотографам в одиночестве. Если в свой прошлый публичный выход звезда сделала акцент на интересные аксессуары, то в этот раз она предпочла оценить коллекцию Эли Сааба в двухцветном платье с цветочной вышивкой на груди. Компанию Рид в первом ряду составили реалити-звезда Оливия Палермо и актриса Ларсен Томпсон.

В Instagram-аккаунте Никки вновь продемонстрировала подписчикам модный образ, а также отдала дань Эли Саабу и Джорджио Армани и поблагодарила их за прекрасно проведенное время на их модных показах.

Переглянути цей допис в Instagram @eliesaabworld thank you for making dreams come true Допис, поширений Nikki Reed (@nikkireed) 4 Лип 2019 р. о 3:44 PDT

Особую признательность звезда "Сумерек" выразила Жану Полю Готье. Рид опубликовала фото с одним из его нарядов и написала: "Какой великолепный способ продемонстрировать красоту животного без использования натурального меха. Спасибо за новый подход к моде".

Для Никки это имеет огромное значение, поскольку актриса уделяет много внимания борьбе против жестокого обращения с животными и загрязнения окружающей среды.