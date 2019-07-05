Неделя моды в Париже: Никки Рид побывала на показе Elie Saab

Пару дней назад она вышла в свет в обществе супруга Йена Сомерхолдера, чтобы увидеть новую коллекцию Armani, а теперь показала себя во всей красе на показе Elie Saab Haute Couture.
В этот раз 31-летняя Никки Рид позировала фотографам в одиночестве. Если в свой прошлый публичный выход звезда сделала акцент на интересные аксессуары, то в этот раз она предпочла оценить коллекцию Эли Сааба в двухцветном платье с цветочной вышивкой на груди. Компанию Рид в первом ряду составили реалити-звезда Оливия Палермо и актриса Ларсен Томпсон.
В Instagram-аккаунте Никки вновь продемонстрировала подписчикам модный образ, а также отдала дань Эли Саабу и Джорджио Армани и поблагодарила их за прекрасно проведенное время на их модных показах.
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Особую признательность звезда "Сумерек" выразила Жану Полю Готье. Рид опубликовала фото с одним из его нарядов и написала: "Какой великолепный способ продемонстрировать красоту животного без использования натурального меха. Спасибо за новый подход к моде".
Для Никки это имеет огромное значение, поскольку актриса уделяет много внимания борьбе против жестокого обращения с животными и загрязнения окружающей среды.