Скачать
Пятница, 05.07.2019
Хомчак: Войско не сокращается, количество боевых частей не уменьшится
Хомчак: Войско не сокращается, количество боевых частей не уменьшится
Совет судей избрал Монича на должность председателя
Совет судей избрал Монича на должность председателя
Динамо - Ваккер: видео трансляция матча
Динамо - Ваккер: видео трансляция матча
Один из исков против Кевина Спейси отозвали: подробности
Один из исков против Кевина Спейси отозвали: подробности

Один из исков против Кевина Спейси отозвали: подробности

Один из исков против Кевина Спейси отозвали: подробности
20:16 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса: Против американского актера Кевина Спейси отозвали один иск в секс-скандале.

Против звезды "Карточного домика" Кевина Спейси уже не один год ведут следствие. Его обвиняли в изнасиловании и домогательствах несколько мужчин, однако один из последних истцов решил отозвать иск.

Следовательно, на 1 дело против голливудской звезды стало меньше. Заявление неизвестный мужчина подал еще в мае и обвинял Кевина Спейси в сексуальном насилии, побоях и причинении эмоционального расстройства. Без объяснений 3 июля он решил его отозвать, сообщает Hollywood Reporter.

Пока что все другие уголовные дела против Спейси продолжают расследовать. В частности, двое мужчин обвиняли Спейси в причиненных сексуальных преступлениях в 1992 и 2016 годах. Сам актер отрицает все заявления, а адвокаты Спейси заявляли, что обвинения в домогательствах могут быть сфабрикованными, поскольку истцы хотят заработать на скандале денег.

Актриса Холли Берри поздравила Холли Бэйли с ролью Русалочки

Что известно о скандале с Кевином Спейси?

В конце 2017 года несколько мужчин и женщин обвинили Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. Актер признал вину, извинился, совершил каминг-аут и пошел лечиться от сексуальной зависимости. Полиция Лос-Анджелеса передала все материалы в прокуратуру по обвинениям Кевина Спейси в домогательствах. В сентябре 2018 года представители правоохранительных органов сняли со Спейси какие-либо обвинения, поскольку срок давности предполагаемых преступлений давно истек. В декабре появилась новая дело в отношении актера (домогательства к сыну экс-ведущей Хизер Юнру), и в январе он должен был предстать перед судом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Скандал, Суд, Актер, Кевин Спейси, Американский актер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 5 июля - День Евсевия
02 Погода на выходные: где ждать дождей
03 Гороскоп на сегодня, 5 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Генерал ВСУ: При необходимости, возвращение на позиции в Станице будет сложным
05 Праздник Ивана Купала 2019: поверья и обряды
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Верховная Рада с 21 депутатами в зале закрылась до вторника
Верховная Рада с 21 депутатами в зале закрылась до вторника
&quot;Нафтогаз&quot; готов выйти на рынок еврооблигаций
"Нафтогаз" готов выйти на рынок еврооблигаций
Основные тезисы визита Зеленского в Краматорск
Основные тезисы визита Зеленского в Краматорск
День независимости США: наряд первой леди Мелании Трамп
День независимости США: наряд первой леди Мелании Трамп
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь