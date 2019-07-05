Один из исков против Кевина Спейси отозвали: подробности

Новости шоу бизнеса: Против американского актера Кевина Спейси отозвали один иск в секс-скандале.

Против звезды "Карточного домика" Кевина Спейси уже не один год ведут следствие. Его обвиняли в изнасиловании и домогательствах несколько мужчин, однако один из последних истцов решил отозвать иск.

Следовательно, на 1 дело против голливудской звезды стало меньше. Заявление неизвестный мужчина подал еще в мае и обвинял Кевина Спейси в сексуальном насилии, побоях и причинении эмоционального расстройства. Без объяснений 3 июля он решил его отозвать, сообщает Hollywood Reporter.

Пока что все другие уголовные дела против Спейси продолжают расследовать. В частности, двое мужчин обвиняли Спейси в причиненных сексуальных преступлениях в 1992 и 2016 годах. Сам актер отрицает все заявления, а адвокаты Спейси заявляли, что обвинения в домогательствах могут быть сфабрикованными, поскольку истцы хотят заработать на скандале денег.

Что известно о скандале с Кевином Спейси?

В конце 2017 года несколько мужчин и женщин обвинили Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. Актер признал вину, извинился, совершил каминг-аут и пошел лечиться от сексуальной зависимости. Полиция Лос-Анджелеса передала все материалы в прокуратуру по обвинениям Кевина Спейси в домогательствах. В сентябре 2018 года представители правоохранительных органов сняли со Спейси какие-либо обвинения, поскольку срок давности предполагаемых преступлений давно истек. В декабре появилась новая дело в отношении актера (домогательства к сыну экс-ведущей Хизер Юнру), и в январе он должен был предстать перед судом.