Алессандра Амбросио стала звездой обложки Harper's Bazaar: фото

На лицевой странице 38-летняя звезда похвасталась загорелыми ногами.
Начало июля поражает количеством роскошных обложек с любимыми знаменитостями. К примеру, в британском номере Elle снялась индийская красавица Приянка Чопра.
А вот для летнего номера Harper's Bazaar Тайвань снялась горячая бразильская модель Алессандра Амбросио.
Переглянути цей допис в Instagram
Она позировала перед камерой фотографа в темной шелковом платье от Balenciaga, которое напоминало сексуальный домашний халатик. Она сидела на красном кожаном сиденье кабриолета, которое отлично контрастировало с ее загорелыми ногами и темным нарядам.