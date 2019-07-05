Алессандра Амбросио стала звездой обложки Harper's Bazaar: фото

Новости шоу бизнеса: Бразильская супермодель Алессандра Амбросио снялась для августовского обложки Тайваньского версии Harper's Bazaar.

На лицевой странице 38-летняя звезда похвасталась загорелыми ногами.

Начало июля поражает количеством роскошных обложек с любимыми знаменитостями. К примеру, в британском номере Elle снялась индийская красавица Приянка Чопра.

А вот для летнего номера Harper's Bazaar Тайвань снялась горячая бразильская модель Алессандра Амбросио.

Переглянути цей допис в Instagram L.A WOMAN @harpersbazaar_tw by @stewartshining Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 3 Лип 2019 р. о 8:53 PDT

Она позировала перед камерой фотографа в темной шелковом платье от Balenciaga, которое напоминало сексуальный домашний халатик. Она сидела на красном кожаном сиденье кабриолета, которое отлично контрастировало с ее загорелыми ногами и темным нарядам.