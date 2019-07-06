Вот непогода: мама Оли Цыбульской отпраздновала день рождения под дождем: видео

Новости шоу бизнеса: В свой день рождения женщина оказалась под обильным проливным дождем.

33-летняя ведущая Ольга Цибульская ведет активную жизнь, успевая выпускать не только новые клипы и участвовать во всевозможных проектах, но и воспитывать 2-летнего сына, подумывая о том, что уже и пора заводить дочку. Недавно у мамы Оли был день рождение и семейство решило провести этот день на набережной, но увы, планам помешала погода.

На видео женщины бегут домой после неудачной прогулки, хотя и прогулкой это назвать сложно. Ведь Оля с мамой попали под проливной дождь и пришли к решению вернуться домой и в атмосфере праздника выпить шампанского.

Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем крепкого здоровья и побольше счастливых моментов.