У сына принца Гарри появилась собственная колыбельная

Новости шоу бизнеса: Частные крестины двухмесячного Арчи Харрисона состоялись в субботу, 6 июля.

На днях герцоги Сассекские окрестили своего первенца Арчи Харрисона Маунтбеттена-Виндзора. Несмотря на то, что таинство крещения было полностью частным, некоторые детали церемонии все же становятся известными их поклонникам. Так, одной из них стал подарок для новоиспеченных родителей от Королевского хора.

По желанию герцогов Сассекских церемония крестин прошла без репортеров и в близком кругу. Первенец принца Гарри и Меган Маркл получил немало презентов, однако наиболее ценным для всего королевского семейства стал подарок от Королевского хора.

На свадьбе принца Гарри и Меган Маркл они выполнили для молодоженов песню Stand By Me, от которой остались под впечатлением все приглашенные, а на крестины их сына они подготовили новый сюрприз.

Королевский хор написал и записал для двухмесячного Арчи собственную колыбельную под одноименным названием Lullaby. Песня уже появилась в свободном доступе для прослушивания. Вполне вероятно, что она станет любимой не только для герцогов Сассекских и их сына.