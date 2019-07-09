Настя Каменских показала новое фото с горячим латиноамериканцем

Новости шоу бизнеса: В Instagram у артистки появились видеозаписи с ее выступления, а также в профиле — фотография с Maluma.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в своем Instagram новый снимок с певцом Maluma.

Украинская певица Настя Каменских одна из самых популярных звезд нашего шоу-бизнеса. После свадьбы с продюсером Потапом внимания к ее персоне кажется стало только больше. Поженились Каменских и Потап спустя 13 лет после начала совместной работы. Свадьба состоялась в загородном столичном ресторане, расположенном в Голосеевском районе Киева. На торжестве поприсутствовало большинство звезд украинского шоу бизнеса. После вернувшись с медового месяца, который молодожены провели в теплых краях, артисты сразу отправились на гастроли.

Сейчас артистка сидит в судейском кресле на проекте "Х-Фактор" на канале СТБ. На съемки к ней иногда приезжает Потап, а совместные фото периодически появляются в социальных сетях.

Вчера, 8 июля, в киевском Дворце спорта состоялся грандиозный концерт латино-американского исполнителя Maluma. Настя Каменских, а вернее сказать NK, выступала у артиста на разогреве, зажигая перед публикой со своим танцевальным балетом и композициями.

"Maluma, рада вітати тебе у Києві. Ти — неперевершений артист, ти подарував українцям неймовірне шоу наповнене запальною енергетикою, гарячими танцями та крутою музикою! Дуже рада стати частиною такого грандіозного концерту та відкрити твій виступ. Ти запалив цей вечір", — написала Настя Каменских на английском, испанском и украинском языках.