Настя Каменских показала новое фото с горячим латиноамериканцем

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в своем Instagram новый снимок с певцом Maluma.
Украинская певица Настя Каменских одна из самых популярных звезд нашего шоу-бизнеса. После свадьбы с продюсером Потапом внимания к ее персоне кажется стало только больше. Поженились Каменских и Потап спустя 13 лет после начала совместной работы. Свадьба состоялась в загородном столичном ресторане, расположенном в Голосеевском районе Киева. На торжестве поприсутствовало большинство звезд украинского шоу бизнеса. После вернувшись с медового месяца, который молодожены провели в теплых краях, артисты сразу отправились на гастроли.
Сейчас артистка сидит в судейском кресле на проекте "Х-Фактор" на канале СТБ. На съемки к ней иногда приезжает Потап, а совместные фото периодически появляются в социальных сетях.
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@maluma, welcome to Kyiv You are amazing artist and your show is so awesome such powerful energetic, hot dances and amazing music I am so happy to become part of this marvelous show and open your performance You set yesterday’s eve on fire Era un placer conocer Maluma y empezar su concierto en mi país Ucrania. Estoy muy feliz y llena de energía latinoamericana! @maluma, рада вітати тебе у Києві Ти - неперевершений артист, ти подарував українцям неймовірне шоу наповнене запальною енергетикою, гарячими танцями та крутою музикою! Дуже рада стати частиною такого грандіозного концерту та відкрити твій виступ Ти запалив цей вечір
Вчера, 8 июля, в киевском Дворце спорта состоялся грандиозный концерт латино-американского исполнителя Maluma. Настя Каменских, а вернее сказать NK, выступала у артиста на разогреве, зажигая перед публикой со своим танцевальным балетом и композициями.
"Maluma, рада вітати тебе у Києві. Ти — неперевершений артист, ти подарував українцям неймовірне шоу наповнене запальною енергетикою, гарячими танцями та крутою музикою! Дуже рада стати частиною такого грандіозного концерту та відкрити твій виступ. Ти запалив цей вечір", — написала Настя Каменских на английском, испанском и украинском языках.