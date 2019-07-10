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Марина Боржемская показала поклонникам своего подросшего сына

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Марина Боржемская показала поклонникам своего подросшего сына
15:29 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вчера, 9 июля, Марина Боржемская вместе с сыном Робертом отправилась на шопинг в один из столичных торговых центров.

Бывшая жена Вячеслава Узелкова Марина Боржемская растрогала поклонников фото с сыном Робертом.

Украинская телезвезда и тренер проекта "Зважені та щасливі" (СТБ) Марина Боржемская после развода с известным боксером Вячеславом Узелковым долгое время не могла прийти в себя. Лишь недавно она вновь расцвела и стала появляться на публике в сопровождении известных мужчин. Кроме того, тренер начала уделять больше внимания детям и проводит с ними почти все свободное время.

Мама с сыном не только порадовали себя обновками, но и здорово повеселились. Узелков-младший решил приобщить маму к новым приложениям в телефоне.

А потом Боржемская поделилась несколькими кадрами с примерки сына. Роберт нарядился в джинсы, стильную футболку с принтом и классический двубортный пиджак.

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Многие поклонники отметили, что мальчик уже очень похож на своих родителей. Особенно на отца — Вячеслава Узелкова.

"Копия Узелкова", "Вы все похожи на Славика", "Красивое фото, искренние лица! А сынуля на папа похож" — обсуждают подписчики Боржемской.

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Знаменитости, Марина Узелкова, Марина Боржемская, Сын Марины Узелковой.
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