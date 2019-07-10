Марина Боржемская показала поклонникам своего подросшего сына

Бывшая жена Вячеслава Узелкова Марина Боржемская растрогала поклонников фото с сыном Робертом.
Украинская телезвезда и тренер проекта "Зважені та щасливі" (СТБ) Марина Боржемская после развода с известным боксером Вячеславом Узелковым долгое время не могла прийти в себя. Лишь недавно она вновь расцвела и стала появляться на публике в сопровождении известных мужчин. Кроме того, тренер начала уделять больше внимания детям и проводит с ними почти все свободное время.
Мама с сыном не только порадовали себя обновками, но и здорово повеселились. Узелков-младший решил приобщить маму к новым приложениям в телефоне.
А потом Боржемская поделилась несколькими кадрами с примерки сына. Роберт нарядился в джинсы, стильную футболку с принтом и классический двубортный пиджак.
Многие поклонники отметили, что мальчик уже очень похож на своих родителей. Особенно на отца — Вячеслава Узелкова.
"Копия Узелкова", "Вы все похожи на Славика", "Красивое фото, искренние лица! А сынуля на папа похож" — обсуждают подписчики Боржемской.