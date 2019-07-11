Стало известно, почему все три брака Вупи Голдберг оказались неудачными

Новости шоу бизнеса: Трижды побывав замужем, актриса так и не познала настоящего семейного счастья.

Вупи Голдберг стала наглядным примером поговорки "количество не значит качество". По ее словам, она связывала себя узами брака под давлением окружающих.

"Сначала люди ждут, когда у тебя появится бойфренд. А потом с нетерпением ждут, когда вы поженитесь", ― рассказала актриса в интервью The New York Times.

"Мне не хотелось ни с кем делиться свои чувствами, не хотелось, чтобы меня спрашивали, зачем я делаю те или иные вещи. Но в отношениях без этого никак, поэтому мне потребовалось много времени, чтобы понять, что брак ― не для меня. Ты не должен вступать в брак, только потому, что от тебя все этого ждут", ― добавила Голдберг.

Напомним, что звезда комедии "Действуй, сестра!" в первый раз вышла замуж за Элвина Мартина в 1973 году, это был самый длинный брак в ее жизни, просуществовавший до 1979 года. С 1988 по 1990 год ее вторым законным избранником стал фотограф Дэвид Кассен, а с 1994 по 1995 год Вупи Голдберг делила кров с третьим супругом ― бизнесменом Лайлом Трахтенбергом.

Спустя годы актриса призналась, что ни одного из своих мужей она по-настоящему не любила. Однако она очень благодарна Элвину Мартину, от которого в 1973 году родила единственную дочь Александрию.