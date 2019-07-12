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Экс-супруга Тома Круза снялась в сексуальной фотосессии

Экс-супруга Тома Круза снялась в сексуальной фотосессии
08:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: Кэти Холмс очаровала поклонников необычным манящим образом в новой черно-белой фотосессии.

Новые чувственные снимки голливудская актриса опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото Кэти Холмс позирует в черном корсете, который подчеркнул ее пышное декольте. Дополнили лаконичный образ знаменитости простые джинсы.

Изюминкой в "аутфите" звезды стали волосы Кэти – стилисты сделали объемную прическу из локонов.

 
 
 
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@djquintero Grateful to work with @genevieveherr and @sergenormant and @djquintero

Публикация от Katie Holmes (@katieholmes212)

 
 
 
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@djquintero Grateful to work with @genevieveherr and @sergenormant and @djquintero

Публикация от Katie Holmes (@katieholmes212)

 Кэти Холмс показала подросшую дочь

Парикмахером актрисы выступил DJ Quintero с Serge Normant Salon в Нью-Йорке. Завершением стал яркий макияж с акцентом на глазах, за который отвечала Genevieve Herr.

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Кэти Холмс, Фотосессия, Образ, Экс-супруга Тома Круза.
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