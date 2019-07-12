Экс-супруга Тома Круза снялась в сексуальной фотосессии

Новости шоу бизнеса: Кэти Холмс очаровала поклонников необычным манящим образом в новой черно-белой фотосессии.

Новые чувственные снимки голливудская актриса опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото Кэти Холмс позирует в черном корсете, который подчеркнул ее пышное декольте. Дополнили лаконичный образ знаменитости простые джинсы.

Изюминкой в "аутфите" звезды стали волосы Кэти – стилисты сделали объемную прическу из локонов.

Парикмахером актрисы выступил DJ Quintero с Serge Normant Salon в Нью-Йорке. Завершением стал яркий макияж с акцентом на глазах, за который отвечала Genevieve Herr.