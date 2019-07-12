Экс-супруга Тома Круза снялась в сексуальной фотосессии

Новые чувственные снимки голливудская актриса опубликовала на своей странице в Instagram.
На фото Кэти Холмс позирует в черном корсете, который подчеркнул ее пышное декольте. Дополнили лаконичный образ знаменитости простые джинсы.
Изюминкой в "аутфите" звезды стали волосы Кэти – стилисты сделали объемную прическу из локонов.
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@djquintero Grateful to work with @genevieveherr and @sergenormant and @djquintero
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@djquintero Grateful to work with @genevieveherr and @sergenormant and @djquintero
Парикмахером актрисы выступил DJ Quintero с Serge Normant Salon в Нью-Йорке. Завершением стал яркий макияж с акцентом на глазах, за который отвечала Genevieve Herr.