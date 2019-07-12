Оля Горбачева показала своих дочерей

Украинская певица Ольга Горбачева опубликовала снимок с дочерьми в своем Instagram.
Украинская телеведущая и певица Ольга Горбачева получила широкую популярность в "нулевых" годах. Она была ведущей самой рейтинговой передачи про музыку Мелорама, а также проводила Песню года на телеканале Интер. В 2007 году у нее и ее мужа Юрия Никитина родилась первая дочь Полина. Супруги поженились как раз после появления малышки на свет. В 2009 году пара под пристальным вниманием общественности развелась. Однако в 2011 они вновь начали тайно встречаться, а в 2014 вновь поженились и у них родилась вторая дочь — Серафима.
На фото она запечатлена со своими дочерьми. Малышки очень похожи на своимх звездных родителей, при чем, как отмечают поклонники, старшая Полина — копия папы, а младшая Серафима больше похожа на маму.
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Мне достаются твои родители, Мне достались и дети твои. Мы стали их любви прародители, Мы победили в этой игре. #сила #песниаффирмации
"Мне достаются твои родители,
Мне достались и дети твои.
Мы стали их любви прародители,
Мы победили в этой игре", — написала под фото певица.
Поклонники принялись обсуждать новый снимок артистки: "Достойные Украиночки!!! Сияйте", "Младшая на вас похожа", "Вот и раскрылся секрет успешного фото: детки", "Красотки, обожаю Вас".