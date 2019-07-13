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Влад Топалов и Регина Тодоренко опубликовали свои свадебные клятвы

Влад Топалов и Регина Тодоренко опубликовали свои свадебные клятвы
12:39 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Свадьбе этой чудесной пары смогла растрогать любого, кто хоть раз слышал о ней или видео фотографии.

Экс-ведущая "Орла и Решки" решила показать поклонникам свадебное видео.

Популярная украинская ведущая Регина Тодоренко и российский певец Влад Топалов, наконец, отпраздновали свою свадьбу. Торжество проходило в Италии, где поздравить молодоженов собрались около ста близких им людей — родители, друзья и коллеги. Церемония проходила на вилле Астор в Соренто. Сами молодожены не спешат делиться снимками, а вот фанаты сразу же разместили фото на фан-страницах Тодоренко в Instagram.

Регина и Влад не перестают удивлять и публикуют все более откровенные моменты. Сегодня Тодоренко решила растрогать всех нас признанием в любви своему супругу. 

Стало известно, почему Регина Тодоренко пойдет на собственную свадьбу без белья

На видео девушка призналась, что облетела всю планету два раза, но любовь нашла именно в сердце у Влада. Также не забыла и про сына Майкла, который по ее словам первый в списке лучших мужчин на планете, потому что он от супруга. Топалов пообещал всегда быть рядом с Региной и постоянно ее поддерживать.

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Свадьба, Знаменитости, Влад Топалов, Регина Тодоренко, Свадебная клятва.
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