Потап опубликовал новое видео с Настей Каменских

Новости шоу бизнеса: 23 мая они сыграли пышную свадьбу, на которой присутствовали многие звезды украинского шоу-бизнеса.

Оказалось, что Настя и Алексей любят вместе играть в гольф.

Настя Каменских и Потап — одна из самых обсуждаемых пар украинского шоу-бизнеса. Долгожданное событие влюбленные отметили в элитном районе Конча-Заспа, на территории одного из столичных ресторанов.

Через день после торжества молодожены отправились в двухнедельное свадебное путешествие в Турцию. С тех пор страница Потапа и Насти пестрит романтическими фотографиями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Already miss you babe @kamenskux #bearanddiamond #bearanddiamond Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 12 Июл 2019 в 10:38 PDT

Самая знаменитая пара Украины часто проводит время вместе, даже несмотря на плотный график и выступления обоих артистов. Как Потап, так и Каменских рассказывают друг о друге все больше подробностей и на этот раз супруги отдыхали в одном из гольф-клубов.

На видео Настя с Алексеем сидят в гольфкаре, Каменских за рулем, а Потап снимает совместное времяпровождение на камеру. Слышно, как модная певица восторгается отдыхом. Она подчеркнула, что кататься на специальном транспорте ей нравится больше, чем играть.