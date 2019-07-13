Потап опубликовал новое видео с Настей Каменских

Оказалось, что Настя и Алексей любят вместе играть в гольф.
Настя Каменских и Потап — одна из самых обсуждаемых пар украинского шоу-бизнеса. Долгожданное событие влюбленные отметили в элитном районе Конча-Заспа, на территории одного из столичных ресторанов.
Через день после торжества молодожены отправились в двухнедельное свадебное путешествие в Турцию. С тех пор страница Потапа и Насти пестрит романтическими фотографиями.
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Already miss you babe @kamenskux #bearanddiamond #bearanddiamond
Самая знаменитая пара Украины часто проводит время вместе, даже несмотря на плотный график и выступления обоих артистов. Как Потап, так и Каменских рассказывают друг о друге все больше подробностей и на этот раз супруги отдыхали в одном из гольф-клубов.
На видео Настя с Алексеем сидят в гольфкаре, Каменских за рулем, а Потап снимает совместное времяпровождение на камеру. Слышно, как модная певица восторгается отдыхом. Она подчеркнула, что кататься на специальном транспорте ей нравится больше, чем играть.