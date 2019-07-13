Скачать
Суббота, 13.07.2019
Главу Одесской ОГА выберут на конкурсной основе
Главу Одесской ОГА выберут на конкурсной основе
Помилованный Литвинов вышел из Диканевской колонии
Помилованный Литвинов вышел из Диканевской колонии
Неймар: Это правда, я хочу покинуть ПСЖ
Неймар: Это правда, я хочу покинуть ПСЖ
Тина Кароль решила побаловать поклонников нежным фото
Тина Кароль решила побаловать поклонников нежным фото

Потап опубликовал новое видео с Настей Каменских

Потап опубликовал новое видео с Настей Каменских
14:01 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 23 мая они сыграли пышную свадьбу, на которой присутствовали многие звезды украинского шоу-бизнеса.

Оказалось, что Настя и Алексей любят вместе играть в гольф.

Настя Каменских и Потап — одна из самых обсуждаемых пар украинского шоу-бизнеса. Долгожданное событие влюбленные отметили в элитном районе Конча-Заспа, на территории одного из столичных ресторанов.

Через день после торжества молодожены отправились в двухнедельное свадебное путешествие в Турцию. С тех пор страница Потапа и Насти пестрит романтическими фотографиями. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Already miss you babe @kamenskux #bearanddiamond #bearanddiamond

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Любовь в Сети: Потап и Настя Каменских обменялись нежностями в Instagram

Самая знаменитая пара Украины часто проводит время вместе, даже несмотря на плотный график и выступления обоих артистов. Как Потап, так и Каменских рассказывают друг о друге все больше подробностей и на этот раз супруги отдыхали в одном из гольф-клубов.

На видео Настя с Алексеем сидят в гольфкаре, Каменских за рулем, а Потап снимает совместное времяпровождение на камеру. Слышно, как модная певица восторгается отдыхом. Она подчеркнула, что кататься на специальном транспорте ей нравится больше, чем играть.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Гольф, Настя Каменских, Потап, Алексей Потапенко, Игра в гольф.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 13 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Елизавета II убедила принца Гарри не покидать королевскую семью
03 Приметы и обряды на 13 июля - Двенадцать апостолов
04 "Смотри, как умею": девушка погибла, скрываясь с места ДТП во Львове
05 Зеленский прибыл в Одессу: расписание рабочего дня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сенцову исполняется 43 года: краткая биография режиссера
Сенцову исполняется 43 года: краткая биография режиссера
На выходных в Украине дожди, но уже известно, когда придет жара
На выходных в Украине дожди, но уже известно, когда придет жара
В здание телеканала в Киеве стреляли из гранатомета (Фото)
В здание телеканала в Киеве стреляли из гранатомета (Фото)
Знаменитые женщины, которые познали счастье материнства после 40 лет
Знаменитые женщины, которые познали счастье материнства после 40 лет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь