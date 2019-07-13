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R Kelly арестовали по делу о детской порнографии: подробности

R Kelly арестовали по делу о детской порнографии: подробности
20:42 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певца R. Kelly, обладателя трех премий "Грэмми" задержали по подозрению в изготовлении детской порнографии.

Полиция Чикаго арестовала американского R&B-певца, обладателя трех премий "Грэмми" R. Kelly (Роберта Келли). Ему выдвинули обвинения по 13 пунктам.

Как пишет The New York Times, это уже не первый раз, когда музыкант сдается полиции. На этот раз его подозревают в изготовлении детской порнографии, вовлечении несовершеннолетнего и препятствовании правосудию.

Примечательно, что это не первый раз, когда 52-летний певец сдается полиции. В феврале этого года R. Kelly предъявили обвинения в изнасиловании четверых женщин, трем из которых было меньше 18 лет. Позже музыканта отпустили под залог, своей вины он таки и не признал.

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В преступлениях сексуального характера знаменитость обвиняют уже не первый год к ряду. В 2000-х его уже судили за изготовление детской порнографии. Тогда в руках полиции якобы оказалось видео, в котором он занимается сексом с несовершеннолетней девушкой. В 2008-м R. Kelly оправдали.

Дальнейшая судьба артиста пока остается неизвестной.

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Знаменитости, R Kelly, Звезды, Певец.
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