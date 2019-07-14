Эд Ширан страдает психическим заболеванием: детали

Новости шоу бизнеса: Британский певец Эд Ширан заявил, что страдает от популярности.

Популярный британский певец Эд Ширан, возглавивший пятое место в списке Forbes богатейших знаменитостей с доходом в размере 110 миллионов долларов, рассказал, что страдает психическим заболеванием.

Об этом пишет издание The Sun.

По словам Ширана, он чувствует себя встревоженным из-за собственной популярности.

Эд признался, что сократил круг общения до четырех человек и избавился от телефона. Также артист добавил, что чувствует себя огорченным, когда его просят сфотографироваться незнакомые люди.

"Я обеспокоен каждый день", - заявил Ширан.

Поэтому звезда сейчас пытается реже выходить на улицу, чтобы меньше контактировать с людьми.