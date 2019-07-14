Скачать
Воскресенье, 14.07.2019
Выборы в Раду: партии уже потратили полмиллиарда гривень
Выборы в Раду: партии уже потратили полмиллиарда гривень
Смешко о переговорах с РФ: С той стороны не будет никаких уступок, ни на йоту
Смешко о переговорах с РФ: С той стороны не будет никаких уступок, ни на йоту
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании
Эд Ширан страдает психическим заболеванием: детали
Эд Ширан страдает психическим заболеванием: детали

Эд Ширан страдает психическим заболеванием: детали

Эд Ширан страдает психическим заболеванием: детали
16:55 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Британский певец Эд Ширан заявил, что страдает от популярности.

Популярный британский певец Эд Ширан, возглавивший пятое место в списке Forbes богатейших знаменитостей с доходом в размере 110 миллионов долларов, рассказал, что страдает психическим заболеванием.

Об этом пишет издание The Sun.

По словам Ширана, он чувствует себя встревоженным из-за собственной популярности.

Эд признался, что сократил круг общения до четырех человек и избавился от телефона. Также артист добавил, что чувствует себя огорченным, когда его просят сфотографироваться незнакомые люди.

Британский певец рассказал о своей семейной жизни

"Я обеспокоен каждый день", - заявил Ширан.

Поэтому звезда сейчас пытается реже выходить на улицу, чтобы меньше контактировать с людьми.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Звезды, Эд Ширан, Певец, Британский певец.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Семена льна: зачем и как употреблять
02 Приметы и обряды на 14 июля - День Демьяна и Кузьмы
03 Прикольные СМС-поздравления с днем рождения 14 июля в стихах
04 Украина в ОБСЕ рассказала о сербском псевдожурналисте, воевавшем на Донбассе
05 Гороскоп на сегодня, 14 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Протестующие в Гонконге опять подрались с полицией
Протестующие в Гонконге опять подрались с полицией
Знойная жара не ожидается: дожди 14-15 июля не покинут Украину
Дожди 14-15 июля не покинут Украину
Кандидат в депутаты получил ножом в грудь: подозревается действующий нардеп
Кандидат в депутаты получил ножом в грудь (Фото)
СМИ: Памела Андерсон начала терять вес после скандального разрыва с футболистом
СМИ: Памела Андерсон начала терять вес после скандального разрыва с футболистом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь