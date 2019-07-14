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СМИ: Памела Андерсон начала терять вес после скандального разрыва с футболистом

СМИ: Памела Андерсон начала терять вес после скандального разрыва с футболистом
17:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Американская модель Памела Андерсон не страдает после разрыва с футболистом сборной Франции Адилем Рами.

Американская модель Памела Андерсон решила не отчаиваться из-за возможного судебного иска и скандала вокруг разрыва с 33-летним Адилем Рами. Звезда уже сбросила несколько килограммов и чувствует себя замечательно.

Как сообщает The Daily Mail со ссылкой на инсайдеров, разрыв романа и возвращение в Лос-Анджелес повлияло на эмоциональное состояние Памелы Андерсон и ее внешний вид. Из-за стресса она за короткое время потеряла более 4 килограммов.

"Сейчас Пэм счастливее, чем когда-либо, и даже начала стремительно худеть. За короткий срок она смогла сбросить 4,5 килограмма. Она очень рада этому", – рассказала подруга Памелы Андерсон.

Кроме этого, инсайдеры таблоида заверили, что модель совсем не боится остаться одинокой, ведь после новостей о разрыве с Адилем Рами поклонники возвращаются в ее жизнь.

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"Наконец она свободна от Рами, его токсичной любви и эгоистического поведения его родственников. Все они просто защищают руку, которая их кормит ... А у Памелы уже есть много поклонников, которые в восторге от того, что она свободна", – добавил инсайдер.

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Знаменитости, Звезды, Адиль Рами, Памела Андерсон.
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