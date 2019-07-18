Вся в папу: как выглядит сейчас дочь Пола Уокера

Новости шоу бизнеса: В Сети обсуждают, как сильно изменилась дочь американского актера Пола Уокера.

Внезапная кончина звезды Форсажа Пола Уокера в 2013 стала настоящим шоком для всего мира. Актер погиб в результате ДТП, которое произошло после благотворительного мероприятия по сбору средств в поддержку жертв тайфуна Хайян, разразившегося ранее в Филиппинах. У Уокера осталась дочь по имени Мидоу.

Девушка не старается прославиться и ведет весьма обычный образ жизни, однако поклонники ее звездного отца внимательно наблюдают, как она растет. Мидоу сейчас 20 лет, и она – настоящая красавица.

Как и отец, Мидоу Уокер занимается благотворительностью.

"Вспоминая отца, я не могу забыть, сколько страсти он вкладывал в то, чем занимался – защиту океана, вымирающих видов животных, программы помощи нуждающимся… Поэтому в его день рождения я решила основать фонд его имени, который продолжит эти начинания. Мне кажется, это самый лучший способ почтить его память…" – ранее заявляла Уокер.