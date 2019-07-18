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Сексуально-нежный образ модели Эльзы Хоск: фото

Сексуально-нежный образ модели Эльзы Хоск: фото
22:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Модель Эльза Хоск показывает как носить светлый oversize-пиджак на голое тело: сексуальные кадры.

Не кичиться стройным загорелым телом в соблазнительных стильных нарядах для модели – подобно преступлению. Поэтому Эльза Хоск, как законопослушный член фэшн-индустрии, не нарушает правил и периодически делится сексуальными снимками.

Новые эротические фото Эльзы Госк, которая недавно умилила сеть снимками со своими родителями, модель опубликовала на своей странице в Instagram.

Вероятно, знаменитость, как обычно, готовилась к светскому мероприятию, для которого выбрала максимально простое платье, которое дополнила "изюминкой" в виде сексуального декольте.

 
 
 
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all white today Wearing my @jbrandjeans ”elsa monday Jean” @toteme shoes @jacquemus jacket , @bottegaveneta bag and vintage @dior necklace

Публикация от elsa hosk (@hoskelsa)

Известная шведская модель, "ангел" Victoria's Secret, выбрала для фотографий total look, состоящий из белых брюк, обуви со светлыми полосками и сумки в тон.

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Однако наибольшее внимание привлек массивный пиджак молочного оттенка, который 30-летняя Эльза Хоск надела на голое тело. Модель соблазнительно позировала на фото, чувствуя себя непринужденно перед камерой. Еще бы, в таком образе она выглядела просто великолепно!

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Все по теме:

Модель, Эротика, Эльза Хоск, total look, Фэшин-индустрия.
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