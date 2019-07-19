Эльза Хоск взбудоражила сеть откровенными фото

Известная шведская модель Эльза Хоск, которая является ангелом Victoria's Secret, в очередной раз продемонстрировала стильный образ, соединив маскулинность в oversize одежде и женскую сексуальность.
Блондинка подобрала интересный летний look в Лондоне, несмотря на его прохладную и дождливую погоду в июле.
Модель надела черный костюм из собственной капсульной коллекции вместе с J Brand. Так, звезда примерила кожаный жакет oversize с черными брюками с маленькими разрезами. Под пиджак Эльза решила подобрать черный бюстгальтер, сделав "аутфит" сексуальным.
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London callin jacket and pants from my @jbrandjeans collection
Завершили выход "ангела" Victoria's Secret черные туфли-лодочки на высоких каблуках.
"Лондон зовет... Жакет и брюки из моей и J Brand коллекции", – сообщила знаменитая блондинка в подписи.
Добавим, одежду из коллекции Эльзы Хоск нельзя назвать демократической. На официальном сайте цена на жакет составляет около 1300 долларов, а брюки – 1100 долларов.