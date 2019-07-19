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Эльза Хоск взбудоражила сеть откровенными фото

Эльза Хоск взбудоражила сеть откровенными фото
15:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Новые снимки Эльза опубликовала на своей странице в Instagram.

Известная шведская модель Эльза Хоск, которая является ангелом Victoria's Secret, в очередной раз продемонстрировала стильный образ, соединив маскулинность в oversize одежде и женскую сексуальность.

Блондинка подобрала интересный летний look в Лондоне, несмотря на его прохладную и дождливую погоду в июле.

Модель надела черный костюм из собственной капсульной коллекции вместе с J Brand. Так, звезда примерила кожаный жакет oversize с черными брюками с маленькими разрезами. Под пиджак Эльза решила подобрать черный бюстгальтер, сделав "аутфит" сексуальным. 

 
 
 
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London callin jacket and pants from my @jbrandjeans collection

Публикация от elsa hosk (@hoskelsa)

Сексуально-нежный образ модели Эльзы Хоск: фото

Завершили выход "ангела" Victoria's Secret черные туфли-лодочки на высоких каблуках.

"Лондон зовет... Жакет и брюки из моей и J Brand коллекции", – сообщила знаменитая блондинка в подписи.

Добавим, одежду из коллекции Эльзы Хоск нельзя назвать демократической. На официальном сайте цена на жакет составляет около 1300 долларов, а брюки – 1100 долларов.

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Модель, Знаменитости, Фото, Victoria's Secret, Эльза Хоск, Шведская модель, Летний look.
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