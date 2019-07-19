"Сильная и сексуальная": Серена Уильямс стала иконой стиля среди спортсменов

Новости шоу бизнеса: Известная теннисистка и подруга герцогини Сассекской появилась на обложке нового номера спортивного глянца.

Серена Уильямс стала одной из самых стильных спортсменок и снялась для очередной лицевой страницы глянца, который специализируется на ее отрасли.

Фото с лучшей подругой Меган Маркл появилось на официальном сайте журнала Sports Illustrated. "Сильная. Сексуальная, рассудительная", – такими словами редакция Sports Illustrated охарактеризовал знаменитую теннисистку в новом материале о стильных спортсменах.

А она в свою очередь дала большое интервью для глянца, в котором призналась, что, несмотря на увлечение спортом, мода всегда играла важную роль в ее жизни.

"Всю свою жизнь я балансирую между модой и теннисом. И, чем бы я не занималась, хочу делать это по-своему – быть уникальной. В начале 2000-х я изучала моду в Институте искусств во Флориде. Конечно, совмещать ее со спортом было непросто. Но я еще тогда верила, что создам свой бренд одежды для людей с активной жизненной позицией", – заявила Серена.