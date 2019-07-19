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"Сильная и сексуальная": Серена Уильямс стала иконой стиля среди спортсменов
"Сильная и сексуальная": Серена Уильямс стала иконой стиля среди спортсменов

"Сильная и сексуальная": Серена Уильямс стала иконой стиля среди спортсменов

"Сильная и сексуальная": Серена Уильямс стала иконой стиля среди спортсменов
19:22 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Известная теннисистка и подруга герцогини Сассекской появилась на обложке нового номера спортивного глянца.

Серена Уильямс стала одной из самых стильных спортсменок и снялась для очередной лицевой страницы глянца, который специализируется на ее отрасли.

Фото с лучшей подругой Меган Маркл появилось на официальном сайте журнала Sports Illustrated. "Сильная. Сексуальная, рассудительная", – такими словами редакция Sports Illustrated охарактеризовал знаменитую теннисистку в новом материале о стильных спортсменах.

А она в свою очередь дала большое интервью для глянца, в котором призналась, что, несмотря на увлечение спортом, мода всегда играла важную роль в ее жизни.

 
 
 
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Cover Story: @serenawilliams leads this year’s list of the most stylish athletes in sports #Fashionable50 : Jeffery A. Salter @jefferysalter

Публикация от Sports Illustrated Full Frame (@sifullframe)

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@sportsillustrated Fashionable Fifty Issue. Photographed by @jefferysalter Styling by @jasonbolden Makeup by @paulinebriscoe Hair by @lorraine_dublin

Публикация от Serena Williams (@serenawilliams)

"Всю свою жизнь я балансирую между модой и теннисом. И, чем бы я не занималась, хочу делать это по-своему – быть уникальной. В начале 2000-х я изучала моду в Институте искусств во Флориде. Конечно, совмещать ее со спортом было непросто. Но я еще тогда верила, что создам свой бренд одежды для людей с активной жизненной позицией", – заявила Серена.

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Серена Уильямс, Теннис, Теннисистка, Американская спортсменка.
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