"Сильная и сексуальная": Серена Уильямс стала иконой стиля среди спортсменов

Серена Уильямс стала одной из самых стильных спортсменок и снялась для очередной лицевой страницы глянца, который специализируется на ее отрасли.
Фото с лучшей подругой Меган Маркл появилось на официальном сайте журнала Sports Illustrated. "Сильная. Сексуальная, рассудительная", – такими словами редакция Sports Illustrated охарактеризовал знаменитую теннисистку в новом материале о стильных спортсменах.
А она в свою очередь дала большое интервью для глянца, в котором призналась, что, несмотря на увлечение спортом, мода всегда играла важную роль в ее жизни.
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Cover Story: @serenawilliams leads this year’s list of the most stylish athletes in sports #Fashionable50 : Jeffery A. Salter @jefferysalter
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@sportsillustrated Fashionable Fifty Issue. Photographed by @jefferysalter Styling by @jasonbolden Makeup by @paulinebriscoe Hair by @lorraine_dublin
"Всю свою жизнь я балансирую между модой и теннисом. И, чем бы я не занималась, хочу делать это по-своему – быть уникальной. В начале 2000-х я изучала моду в Институте искусств во Флориде. Конечно, совмещать ее со спортом было непросто. Но я еще тогда верила, что создам свой бренд одежды для людей с активной жизненной позицией", – заявила Серена.