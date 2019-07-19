Идеальные формы: Жозефин Скривер снялась для сексуальной обложки журнала

Новости шоу бизнеса: Горячие фото датской модели украшают обложку журнала Daily Front Row.

Известная датская модель, которая также является одним из легендарных "ангелов" бренда Victoria's Secret, смело украшает пикантные обложки. Еще бы! Скрывать такое тело, как у 26-летней Жозефин Скривер, просто невозможно.

Дефилируя по подиуму перед сотнями зрителей в откровенных купальниках или комплектах белья, Жозефин Скривер стала еще более раскованной и смелой. Поэтому раздеться перед камерой фотографа для известной модели не составляет труда.

Поэтому на июльской обложке журнала Daily Front Row 26-летняя датчанка показала эффектный результат своего многолетнего труда. Известный французский фэшн-фотограф Gilles Bensimon (Жиль Бенсимон) увидел Жозефин Скривер полуобнаженной и с манящим взглядом.Поэтому она, прикрывая грудь волосами, засветила свой пышный бюст.

Известная датская модель, которая также является одним из легендарных "ангелов" бренда Victoria's Secret, смело украшает пикантные обложки. Еще бы! Скрывать такое тело, как у 26-летней Жозефин Скривер, просто невозможно.

Дефилируя по подиуму перед сотнями зрителей в откровенных купальниках или комплектах белья, Жозефин Скривер стала еще более раскованной и смелой. Поэтому раздеться перед камерой фотографа для известной модели не составляет труда.

Поэтому на июльской обложке журнала Daily Front Row 26-летняя датчанка показала эффектный результат своего многолетнего труда. Известный французский фэшн-фотограф Gilles Bensimon (Жиль Бенсимон) увидел Жозефин Скривер полуобнаженной и с манящим взглядом. Поэтому она, прикрывая грудь волосами, засветила свой пышный бюст.

Также на других фото из той же серии модель предстала в не менее сексуальных образах. К примеру, только в пиджаке или в платье, которое закрывало лишь одну часть тела.