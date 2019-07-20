Летиция Каста обнажилась для обложки Elle

Новости шоу бизнеса: Известная французская супермодель Летиция Каста стала героиней известного глянца.

41-летняя модель Летиция Каста появилась на обложке французской версии популярного глянца.

Каста снялась сразу для двух обложек.

На обложке номер один красавица выходит из морских волн в полупрозрачном черном платье, слегка обнажив бедро. Влажные волосы отброшены назад, а естественный макияж подчеркивает природную красоту Летиции Касты.

Переглянути цей допис в Instagram En kiosque vendredi 19 juillet prochain. Допис, поширений Casta Laetitia (@laetitiacasta) 18 Лип 2019 р. о 3:02 PDT

Вторая обложка еще смелее: на ней сбросившая мокрое платье модель сидит на камне полностью обнаженной, прикрывая "опасные" места руками и ногами. Очень смело и очень красиво!