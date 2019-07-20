Летиция Каста обнажилась для обложки Elle

41-летняя модель Летиция Каста появилась на обложке французской версии популярного глянца.
Каста снялась сразу для двух обложек.
На обложке номер один красавица выходит из морских волн в полупрозрачном черном платье, слегка обнажив бедро. Влажные волосы отброшены назад, а естественный макияж подчеркивает природную красоту Летиции Касты.
Переглянути цей допис в Instagram
Вторая обложка еще смелее: на ней сбросившая мокрое платье модель сидит на камне полностью обнаженной, прикрывая "опасные" места руками и ногами. Очень смело и очень красиво!