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Летиция Каста обнажилась для обложки Elle

Летиция Каста обнажилась для обложки Elle
09:06 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Известная французская супермодель Летиция Каста стала героиней известного глянца.

41-летняя модель Летиция Каста появилась на обложке французской версии популярного глянца.

Каста снялась сразу для двух обложек.

На обложке номер один красавица выходит из морских волн в полупрозрачном черном платье, слегка обнажив бедро. Влажные волосы отброшены назад, а естественный макияж подчеркивает природную красоту Летиции Касты.

 
 
 
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En kiosque vendredi 19 juillet prochain.

Допис, поширений Casta Laetitia (@laetitiacasta)

Идеальные формы: Жозефин Скривер снялась для сексуальной обложки журнала

Вторая обложка еще смелее: на ней сбросившая мокрое платье модель сидит на камне полностью обнаженной, прикрывая "опасные" места руками и ногами. Очень смело и очень красиво!

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Модель, Знаменитости, Звезды, Летиция Каста, Elle, Французская модель.
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