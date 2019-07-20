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Одни синяки: поклонников Лободы шокировало ее фото после концерта

Одни синяки: поклонников Лободы шокировало ее фото после концерта
11:12 Сб, 20 Июль 2019 Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Лобода напугала фанатов синяками на теле.

Скандальная украинская певица Светлана Лобода, которая призналась в своих страхах, снова напугала своих поклонников, показав фото травмы.

Исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram снимок своих ног с большими синяками. Больше всего досталось левой ноге - в районе колена она даже почернела.

"Вы спрашиваете меня люблю ли я свою профессию? Очень люблю! Но, как стало уже понятно, чем больше зал, тем больше я хромаю после", - написала Лобода.

Поклонники пришли в ужас от увиденного и посоветовали певице беречь себя и больше отдыхать.

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"О, ужас! Береги себя", "Как же больно смотреть", "Колени нужно беречь", "Жесть", "Как же так", "Кошмар", "Светочка кошмар береги ножки", "Отдыхайте чаще и берегите себя", "Избили битой что ли? Кошмар", "Ужас, вам нужно к врачу", - пишут комментаторы.

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Травмы, Певица, Знаменитость, Синяки, Светлана Лобода.
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