Cмелое декольте: яркий выход актрисы Евы Лонгории

Новости шоу бизнеса: Актриса очаровала своим появлением утреннее шоу Telemundo Un Nuevo Dia в Майами.

Голливудская актриса Ева Лонгория неустанно работает, успешно совмещая работу с материнством. В пятницу, 19 июля, звезда стала гостьей на утреннем шоу Telemundo Un Nuevo Dia в Майами, на котором презентовала предстоящий анимационный фильм "Дора и Затерянный город". В ленте Ева сыграла маму главной героини.

Для выхода Лонгория примерила яркий брючный костюм зеленого цвета с глубоким декольте и широкими штанами.

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" дополнила свой образ бежевыми босоножками на каблуке. Также узкий пояс в тон наряда элегантно подчеркнул талию Евы.

Как сообщалось раньше, в июне 2018 года Ева Лонгория родила своего первенца – мальчика Сантьяго. Актрисе тогда было 43 года, она имела непростую беременность, а потом первые месяцы не могла прийти в форму. Однако Ева активно работала над своим телом и следила за здоровым питанием – потому сейчас счастливая мамочка действительно поражает своим внешним видом.