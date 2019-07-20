В Одессе состоялась встреча с известной французской актрисой: подробности

Новости шоу бизнеса: В Одессе на творческую встречу с Катрин Денев пришли около 1,5 тыс. человек.

Сегодня, 20 июня, днем мероприятие состоялось в Одесском академическом театре музыкальной комедии, который задействован в качестве большой площадки на время проведения 10-го Одесского международного кинофестиваля – в виде Фестивального дворца.

Изначально встреча с Денев планировалась в другом месте (в одном из кинотеатров города), но в последний момент из-за огромного числа желающих увидеть "звезду", мероприятие перенесли в вышеназванный театр, куда пришло около 1,5 тысячи человек. Собравшиеся встретили актрису стоя и длительными аплодисментами.

Она рассказала о своей карьере, некоторых аспектах личной жизни, поделилась взглядами на творческие аспекты профессии. "Когда мне предлагают участие в новом фильме, в первую очередь, обращаю внимание на историю, сюжет. И, если мне нравится, могу в картине согласиться даже на второстепенную роль", - сказала Денев.

Она отметила, что у нее было обычное детство – кроме нее в семье воспитывалось еще трое детей и поэтому матери приходилось много работать. Актриса акцентировала, что ей очень понравилась Одесса, в частности, атмосферой, большим количеством деревьев, архитектурой. Город она охарактеризовала тремя словами: "Свет, радость, красота".

Отвечая на просьбу дать оценку происходящему между Россией и Украиной, она подчеркнула, что знает: Одесса – это Украина. "Я рада, что сейчас нахожусь в Украине", - сказала актриса. Кроме того, она поделилась с аудиторией своим пристрастием к работе "на огороде", добавив, что наслышана о качестве украинских помидор.

"Украинские помидоры – лучшие в мире, но, чтобы вырастить такие, нужен, в частности, особый климат… Хочу семена украинских томатов повести с собой в Париж", - добавила Денев. После окончания творческой встречи актриса раздавала автографы всем желающим.