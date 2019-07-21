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"Худишка Кейт": секрет осиной талии герцогини Кембриджской раскрыт

"Худишка Кейт": секрет осиной талии герцогини Кембриджской раскрыт
11:00 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Как Кейт Миддлтон даже после рождения троих детей удается сохранять стройную фигуру?

Инсайдер, близкий к королевской семье, раскрыл секрет герцогини Кембриджской.

Несколько месяцев назад бдительные пользователи Сети подозревали Кейт Миддлтон в очередной беременности. Они были уверены, что под платьем герцогини скрывается округлившийся животик. Однако надежды фанатов Кембриджей не оправдались: как выяснилось, многодетная мама Кейт всего-навсего набрала пару лишних кило. Что ее только украсило!

Миддлтон решила взяться за себя и всего за три месяца вернулась к дородовой форме. Что это - генетика или результат упорных тренировок?

"Худышка Кейт", "Тростинка", "Изящная статуэтка" - как только поклонники не называют супругу принца Уильяма. Однако секрет подтянутой фигуры Миддлтон лежит не только в безупречных генах, но и в ежедневной работе над собой.

Инсайдер, близкий к королевской семье, сообщил о спортивных пристрастиях 37-летней герцогини: оказалось, что ее новое любимое упражнение - планка. "Ей нравится напрягать все мышцы живота. Существует три разновидности планки: основная, боковая и вертикальная. Все три Кейт может удерживать в течение 45 секунд и делать не менее десяти подходов", - поделился источник.

Где проводят отпуск Кейт Миддлтон и Принц Уильям с детьми

Благодаря таким нехитрым ежедневным занятиям пресс Кейт подтянулся, стал упругим и плоским. Теперь уже никто не заподозрит герцогиню Кембриджскую в мнимой беременности!

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Диета, Кейт Миддлтон, Королевская семья, Талия, Герцогиня Кембриджская.
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