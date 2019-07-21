Premios Juventud 2019: Ева Лонгория с блестящем костюме посетила церемонию

Новости шоу бизнеса: Американская актриса появилась на церемонии награждения премии в эффектном образе.

Во Флориде прошла церемония вручения премии Premios Juventud, которую традиционно вручают молодым и перспективным испанским знаменитостям.

Гостьей церемонии стала голливудская актриса Ева Лонгория, в этот вечер она вручала одну из наград.

Для мероприятия 44-летняя актриса выбрала сверкающий костюм-двойку из коллекции бренда Ermanno Scervino, элегантные босоножки на высоком каблуке и черное украшение на шею. Эффектный макияж с акцентом на глаза дополнил образ.

Напомним, что голливудская актриса неустанно работает, успешно совмещая работу с материнством. В пятницу, 19 июля, звезда стала гостьей на утреннем шоу Telemundo Un Nuevo Dia в Майами, на котором презентовала предстоящий анимационный фильм "Дора и Затерянный город". В ленте Ева сыграла маму главной героини.