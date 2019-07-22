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Руни Мара и Хоакин Феникс помолвлены
Руни Мара и Хоакин Феникс помолвлены

Руни Мара и Хоакин Феникс помолвлены

Руни Мара и Хоакин Феникс помолвлены
10:41 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса: Наконец западные СМИ официально подтвердили, что актеры станут мужем и женой.

Первые предположения о помолвке 34-летней Руни Мары и 44-летнего Хоакина Феникса появились еще в конце мая, когда папарацци запечатлели на безымянном пальце звезды кольцо с бриллиантом. 

Руни и Хоакин готовятся к новой ответственной роли, о чем сообщило издание Us Weekly. Поклонники уже успели поздравить звездную пару и пожелать им крепкого брака, поскольку фотографы несколько раз замечали помолвочное кольцо на руке актрисы: первый раз ― когда Мара возвращалась домой с шоппинга, а второй ― во время акции против жестокого обращения с животными. Ни Мара, ни Феникс давать комментариев на этот счет не стали.

Напомним, актеры познакомились на съемках фильма "Она" в 2013 году, а позже вновь объединились на съемочной площадке "Марии Магдалины". Вскоре после этого между Руни и Хоакином завязался роман, который они подтвердили через год, появившись вместе на церемонии закрытия Каннского кинофестиваля. Еще через несколько месяцев Феникс рассказал изданию The New York Times, что живет с возлюбленной на Голливудских холмах.

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Примечательно, но в прошлом году анонимный источник заверял Us Weekly, что хотя Мара и Феникс влюблены друг в друга, они не чувствуют необходимости узаконивать свои отношения, так как считают, что брак "это мейнстрим".

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Знаменитости, Помолвка, Хоакин Феникс, Руни Мара.
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