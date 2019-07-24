Стало известно, почему Меган Маркл назвала свой блог The Tig

Новости шоу бизнеса: Перед помолвкой с представителем королевской семьи она вела обычную американскую жизнь, строила актерскую карьеру и вела популярный lifestyle блог, который назывался The Tig.

Меган Маркл – сейчас известна, как жена принца Гарри и герцогиня Сассекская.

После обсуждения отношений Меган и Гарри в мире в то время будущая герцогиня решила закрыть The Tig. Вероятнее всего, причиной стал королевский протокол, однако инсайдеры сообщали, что Маркл завершила работу над блогом из-за съемок в фильме "Форс-мажоры".

"The Tig был увлечением Меган, но требовал работы на полную ставку. Сейчас она хочет сосредоточиться на съемке "Форс-мажоров" и благотворительности", – убеждал источник из окружения звезды.

Но вернемся в прошлое. Герцогиня Сассекская известна тем, что обычно склоняется к здоровому питанию, но вместе с тем она позволяет себе попробовать алкоголь, в частности любимое красное вино марки Tignanello.

На домашней странице блога она когда-то написала: "Несколько лет назад я имела глоток вина под названием Tignanello" (правильно итальянской это произносится как "teen-ya-nello" – "тиньянелло").

Но давайте будем реальными – в Штатах большинство людей сказали "tig-na-nello" ("тигнанелло"), или просто Старый Тиг. По-итальянски это немного сложнее, так бармен упростил название, это просто было стакан Тига... Вот и здесь я с очень минимальными знаниями о вине делаю глоток этого вина... Оно не было просто красным или белым – вдруг я поняла, что люди имели в виду под телом, ногами, структурой вина. Это было невероятное ощущение... Для меня это стало моментом Тиг – моментом его получения, – сказала Меган Маркл.