Катя Осадчая и Юрий Горбунов стараются как можно больше времени проводить вместе

Новости шоу бизнеса: Красноречивые фото пара оставляет в своих фотоблогах в Instagram.

У каждого из них плотный график, но каждое мгновение они пытаются разбавить семейным или романтичным отдыхом.

На этот раз звездная пара отправилась в Нидерланды. Сначала в Амстердам прилетела одна телеведущая, но уже через несколько часов к ней присоединился ее муж Юрий. Похоже, своего сына Ивана они оставили родителям или няне, чтобы уделить друг другу больше времени.

Для путешествия они выбирают удобную и светлую одежду, а Катя, в частности, полностью отказалась от макияжа на время отпуска, чтобы ее лицо отдохнуло от постоянного грима. Сколько дней пара проведет в Амстердаме – пока неизвестно.

В течение нескольких дней Екатерина и Юрий плавают на кораблях и гондолах среди местных каналов и смакуют шампанское. "Когда ты очень хотел ездить по каналам и пить шампанское, и погода этому способствовала. Прекрасное путешествие", – подписала снимки Осадчая в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Коли ти дуже хотів їздити каналами і пити шампанське) і погода цьому посприяла :) Прекрасна подорож

Супруги также узнают о культуре и быте местных жителей, исследуя город на велосипедах, на которых передвигаются тысячи амстердамцев.

Нидерланды – велосипедная страна. В Амстердаме все сделано для удобства велосипедистов: съезды, дорожки, светофоры. Но туристу сразу трудно, ведь ты попадаешь в полноценный местный трафик, но велосипедный. Кто-то едет быстро, кто-то быстро меняет рядность, сигналят и громко вздыхают, когда ты тормозишь на светофоре, ведь это для тебя развлечение, а для местных – необходимое средство передвижения, – поделилась опытом Екатерина.

Ведущий Юрий Горбунов также поделился серией фотографий из Нидерландов, где успел показать, как он смакует местными деликатесами, посещает музеи и катается на велосипеде вместе с женой.