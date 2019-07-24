Шокировала публику: Рианна показала своего маленького двойника

Новости шоу бизнеса: Барбадосская дива опубликовала в Instagram фото "мини-себя".

Почти все мировые знаменитости рано или поздно сталкиваются со своими двойниками. Многие мечтают походить на своих кумиров и переделывают себя с помощью пластических операций, а кому-то везет от природы. Как, например, одной маленькой девочке, которая растет точной копией певицы Рианны.

"Чуть не уронила телефон! Как такое возможно?", ― подписала Рианна снимок, на котором изображена неизвестная юная красавица. У нее точно такой же овал лица, как у певицы, цвет кожи, глаз и даже тот самый мрачный фирменный взгляд.

Конечно, поклонники тоже оказались шокированы поразительным сходством. "Твой близнец", "Реинкарнация", ― пишут в комментариях. Кто-то предположил, что Рианна просто омолодила себя с помощью baby filter. "У Рианны есть дочь!" ― сделали эксклюзивное открытие подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram almost drop my phone. how? Публикация от badgalriri (@badgalriri) 23 Июл 2019 в 12:31 PDT

По признанию самой певицы, которая пока не познала радость материнства, она больше всего на свете мечтает о ребенке. В настоящее время звезда встречается с арабским миллиардером Хассаном Джамилем и, вероятно, видит его в роли отца своего будущего малыша. 44-летний бойфренд оказал большое влияние на артистку, в чьем плотном графике редко находилось время для близких. "Сейчас в моем календаре есть "личные" дни. Это что-то новенькое", ― похвасталась Рианна.