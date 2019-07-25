Княгиня Ольга: Ольга Сумская рассказала о своей мечте

Актриса призналась, что ее заветной мечтой является сыграть княгиню Ольгу.
Новое фото в образе легендарной исторической личности Ольга Сумская опубликовала на своей странице в Instagram накануне Дня ангела Ольги. Как известно, проект "Княгини Украины" воплотила в жизнь подруга актрисы Ирина Паламар.
Сумская позирует в изысканном наряде, который воссоздает атмосферу времен Киевской Руси, и короне. "Пусть сила и величие равноапостольной княгини Ольги вдохновляет нас на добрые дела", – добавила она.
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Отримала багато привітань з днем Ангела!Дуже вдячна вам,друзі!Ще раз згадала одну з моїх улюблених фотосесій «Княгині України»,яку втілила в життя моя подруга,неймовірна красуня Ирина Паламар (Irina Palamar) #величнаепохаукраїнськоїжінки Нехай сила і велич рівноапостольної княгині Ольги надихає нас на добрі справи! Українські жінки, від природи наділені гострим розумом, нестримною енергією, широтою поглядів та несхибною волею, жінки-правительки, так само як і чоловіки, вершили державні справи, ухвалювали закони та налагоджували дипломатичні стосунки.І багато в чому саме завдяки їм Київська Русь прославилася не лише як одна з найбільших держав Середньовічної Європи, а і як найрозвиненіша країна, з високим рівнем культури й освіти. Так,зізнаюсь,зіграти княгиню Ольгу -це і є моя заповітна мрія!І нехай всесвіт мене почує!
"Украинские женщины от природы наделены острым умом, неукротимой энергией, широтой взглядов и непоколебимой волей, женщины-правительницы, так же как и мужчины, вершили государственные дела, принимали законы и налаживали дипломатические отношения.И во многом именно благодаря им Киевская Русь прославилась не только как одна из крупнейших держав Средневековой Европы, а и как самая развитая страна, с высоким уровнем культуры и образования", – заявила актриса.