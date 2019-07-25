Княгиня Ольга: Ольга Сумская рассказала о своей мечте

Новости шоу бизнеса: Известная 52-летняя украинская актриса Ольга Сумская, которая стала известной благодаря роли Роксоланы в историческом сериале, снялась в интересной фотосессии в рамках проекта "Княгини Украины".

Актриса призналась, что ее заветной мечтой является сыграть княгиню Ольгу.

Новое фото в образе легендарной исторической личности Ольга Сумская опубликовала на своей странице в Instagram накануне Дня ангела Ольги. Как известно, проект "Княгини Украины" воплотила в жизнь подруга актрисы Ирина Паламар.

Сумская позирует в изысканном наряде, который воссоздает атмосферу времен Киевской Руси, и короне. "Пусть сила и величие равноапостольной княгини Ольги вдохновляет нас на добрые дела", – добавила она.

"Украинские женщины от природы наделены острым умом, неукротимой энергией, широтой взглядов и непоколебимой волей, женщины-правительницы, так же как и мужчины, вершили государственные дела, принимали законы и налаживали дипломатические отношения.И во многом именно благодаря им Киевская Русь прославилась не только как одна из крупнейших держав Средневековой Европы, а и как самая развитая страна, с высоким уровнем культуры и образования", – заявила актриса.